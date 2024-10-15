عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمه ،الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لتشكيل عصابي لإتجاره في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية واستعراض القوة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.



المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي لإتجاره في المخدرات بالقناطر الخيرية



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين درويش.ع.د 36 سنة - تاجر - مقيم البرادعة القناطر الخيرية القليوبية، و"مصطفي.ح.م" عامل مقيم اسطنها المنوفية، و"عبد الحميد.ح.ع" 28 سنة - البرادعة القناطر الخيرية القليوبية محافظة القليوبية في القضية رقم 1999 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 455 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنهم بدائرة مركز شرطة القناطر، الفوا واداروا وشكلوا عصابه غرضها تقديم الجواهر المخدره للتعاطي

واستطرد أمر الإحالة ان المتهمين حازوا واحرزوا جوهرا مخدرا "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص، سلاحين ناريين غير مششخنين فرد - بندقية خرطوش، و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها، وقاوموا بالقوه أو العنف موظفا عاما النقيب أحمد اشرف والقوة المرافقة له، قائم على تنفيذ قانون المخدرات وكان ذلك اثناء وظيفته وبسببها.

كما أن المتهمين أطلقوا أعيرة نارية داخل كردون مدينة القناطر الخيرية، على النحو المبين بالتحقيقات. .

المشدد 15عاما لمندوب مبيعات بتهمة التعدي علي طفل بشبرا الخيمة

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثانية،مندوب مبيعات ، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ، بتهمة التعدي على طفل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم "محمد.ا.م" - 22 سنة - مندوب مبيعات - مقيم ش إبراهيم رسلان بيجام - قسم اول شبرا الخيمة القليوبية - في القضية رقم 7519 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 726 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المجني عليه طفلا لم يجاوز الثامنة عشر من عمرة، وهتك عرض المجني عليه "عمر.ا.ا" بالقوة.

وأكدت تحريات الرائد محمود محمد محمود صبري _ معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة - لصحة الواقعة من قيام المتهم بإتيان الطفل المجني عليه لواطا بالقوة، مستغلا حداثة سنة وضعف قواه الجسمانية وعزا قصده من ذلك هتك عرضه بالقوة.