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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

أحمد سعد للمرة الأولى.. نجوم الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية 32

أحمد سعد
أحمد سعد

تتوالي فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ 32 بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر حيث يقام فى الثامنة والنصف مساء السبت 19 اكتوبر 3  حفلات بمسرح النافورة والجمهورية والإسكندرية وحفل فى السادسة مساء بالمسرح الصغير.

فعلى مسرح النافورة يقدم الفنان أحمد سعد حفلا  بقيادة المايسترو مصطفى حلمى يسبقه فقرة غنائية لنجوم الأوبرا إيناس عز الدين وأميرة أحمد.

 


 وبالتزامن يشهد مسرح الجمهورية حفلا يضم باقة  من المؤلفات الروحانية لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات بمشاركة نجوم الفرقة سماح عباس ، ولاء رميح ، أمنية سمير ، هبة عادل ، تامر نجاح ، طه حسين ، أحمد حسن و محمد عبدالحميد .

 

 

ويشهد مسرح الاسكندرية حفلا تحييه الفنانة الكبيرة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى يسبقها فاصل لنجوم الأوبرا هند النحاس ، أحمد عصام ، سارة زكى ، يحيي عبد الحليم و أشرف وليد.

 

 

كما تقدم فرقة  كريشندو المغربية للموسيقى العربية حفلاً فى السادسة مساء على المسرح الصغير .

وعلى الساحة الخارجية لدار الأوبرا المصرية تقدم فقرات غنائية مميزة  فى السابعة مساء  لمركز  تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر .

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