عاجل.. تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

استقبل الرئيس عبدالفتاح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقصر الاتحادية، وذلك بعد استقباله في مطار القاهرة الدولي منذ قليل، وتم استقباله بمراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكريم بقصر الاتحادية، يعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “إكسترا نيوز”.

ويأتي مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودية برئاسة الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.