عاجل
عاجل.. تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عاجل.. تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

مصر والسعودية
مصر والسعودية

استقبل الرئيس عبدالفتاح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقصر الاتحادية، وذلك بعد استقباله في مطار القاهرة الدولي منذ قليل، وتم استقباله بمراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكريم بقصر الاتحادية، يعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “إكسترا نيوز”.

 

ويأتي مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودية برئاسة الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.

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