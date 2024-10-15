وزير البترول يعقد اجتماعا مع 13 برلمانيا لحل مشكلات دوائرهم

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اللقاء الدورى مع أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث ضم اللقاء 13 نائبا يمثلون محافظات قنا وأسيوط والمنيا وبني سويف والشرقية والمنوفية والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ.

أكد الوزير أن اللقاءات الدورية بالنواب تعكس حرص الوزارة علي فتح قنوات التنسيق والتواصل مع البرلمان ونوابه باعتبارهم شركاء اساسيين في دعم جهود الوزارة لزيادة الإنتاج والعمل علي تجاوز التحديات التي تتطلب العمل كفريق واحد وتضافر الجهود من الجميع، وكذلك المساهمة في تطوير الخدمات الحيوية التي يؤديها قطاع البترول للمواطنين، مؤكداً الدور المهم الذي يؤديه البرلمان ونوابه في المجالين التشريعي والرقابي، والتعبير عن نبض المناطق التي يمثلونها.

وأوضح حرص قطاع البترول على مواصلة تطوير الخدمات المقدمة من قطاع البترول لتلبية متطلبات الحياة اليومية للمواطنين بالمدن والقري وخاصة فيما بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كخدمة حضارية نظيفة و آمنة يستفيد منها المواطنون و تساهم في التيسير عليهم، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكل مايتعلق بتوفير الوقود وتوزيعه.

توصيل الغاز أبزر مطالب النواب

حرص الوزير خلال اللقاء على الاستماع إلي كل النواب الحضور وتلقي كافة مقترحات وطلبات النواب التي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات الخدمية المؤداة لهم من قطاع البترول وفي مقدمتها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

ووجه الوزير بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين في مجال توصيل الغاز الطبيعي من خلال الإسراع بفحص الطلبات المقدمة من النواب بواسطة الجهات المختصة داخل قطاع البترول، والعمل على تذليل اي تحديات لسرعة إتمام اعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالقري والمناطق المستهدفة، مؤكدا أننا نعمل حالياً بكافة السبل الممكنة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية للتيسير علي المواطنين في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

شارك في اللقاء النائبة نشوي رائف نائبة محافظة أسيوط، و النائب عبد الفتاح محمد شحات نائب بو تشت - فرشوط، محافظة قنا، النائب محمد أحمد إسماعيل نائب محافظة الأسكندرية، النائبة سحر صدقى نائبة محافظة قنا، و النائب لطفى محمد إبراهيم نائب الزقازيق بمحافظة الشرقية والنائب نبيل عبده عسكر نائب أبو كبير بمحافظة الشرقية والنائب أشرف أمين عبد العليم نائب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية والنائبة آية فوزى فتى نائبة محافظة الدقهلية والنائب إيهاب عبد العظيم جابر نائب مغاغة في بني مزار محافظة المنيا والنائب محمد فوزى الرفاعي نائب محافظة كفر الشيخ والنائب حسن طارق عمار نائب بورفؤاد في محافظة بورسعيد، والنائب علي علي بدر نائب محافظة بني سويف، والنائب هانى مصطفى خضر نائب شبين الكوم بمحافظة المنوفية.