كواليس استعداد المتحف الكبير لاستقبال الجمهور.. ومفاجأة في أسعار التذاكر والفئات المستثناة

بالتزامن مع بداية التشغيل التجريبي..

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن التشغيل التجريبي لبعض أجزاء المتحف المصري الكبير بدأ منذ حوالي عام ليشمل منطقة المسلة المعلقة والبهو العظيم والدرج العظيم، موضحا أنه بداية بداية من غدٍ سيتم إضافة جزء آخر مهم جدا من المتحف الكبير وهو قاعات العرض الرئيسية وعددهم ١٢ قاعة، ترصد الحضارة المصرية القديمة من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني والروماني.

وأضاف عيسى في تصريحه لـ"الوفد" على هامش زيارة خاصة المتحف المصري الكبير قبل فتح أبوابه أمام الجمهور ، أن

الأسعار المعلنة حتى الآن والتي تقدر بـ ٢٠٠ جنيها للتذكرة هي نظير تقديم التجربة والخدمة السياحية في التشغيل التجريبي فقط ولكن عند الافتتاح الرسمي للمتحف ستنخفض الأسعار كثيرا وسيتم الإعلان عنها بعد الاعتماد من إدارة المتحف وستشمل التذكرة كل قاعات المتحف الكبير.



وأكد مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف الكبير، أن الأسعار ستكون في متناول الأسرة المصرية، وسيكون الدخول مجاني لعدد من الفئات من بينهم أسر الشهداء والمحاربين القدامى والأثريين والمرشدين السياحيين وطلبة الجامعات المتخصصة وذوي الهمم.

وتابع: المتحف ليس هدفه الربح المادي ولكن له رسالة ثقافية وحضارية لنقل الانتماء للمواطن المصري حتى يكون فخور بحضارة بلاده.

أما عن موعد الافتتاح الرسمي، قال زيدان، إن المتحف جاهز تماما للافتتاح وفي انتظار تحديد الموعد الرسمي من قبل القيادة السياسية عندما تتهيأ الظروف العالمية للحفل الأسطوري.



وفي السياق ذاته، أوضح مسار رحلة الزائر داخل المتحف والتي تبدأ من المسلة المعلقة والبهو العظيم والدرج العظيم وعمود الملك مرنبتاح، ثم تماثيل الملك سنوسرت وعددها ١٠ تماثيل، ثم قاعات العرض الرئيسية وعددهم ١٢ قاعة.

واختتم حديثه: لدينا عدد كبير من المجموعات الأثرية بخلاف مجموعة توت عنخ آمون ومن بينهم مجموعة خاصة بالملكة حتب حرس والدة الملك خوفو ومجموعة مسحتي ومجموعة من أدوات مقبرة النحاسين ومجموعة تل الفرخة.



