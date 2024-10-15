رسائل وزير الخارجية لنظيرته الألمانية.. هاجم إسرائيل وطالب بوقف إطلاق النار

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع "أنالينا بيربوك" وزيرة خارجية ألمانيا؛ للتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك في ظل التصعيد المتسارع والخطير الذى تشهده المنطقة.

رسائل وزير الخارجية لنظيرته الألمانية

وزير الخارجية تناول خلال الاتصال الأوضاع المتردية في قطاع غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع

شدد على أولوية الإسراع فى وقف إطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق من الجانب الإسرائيلي

أدان إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمدينة القدس وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة

حذر من محاولات إسرائيل المتكررة لوقف أنشطة الوكالة الداعمة للاجئين الفلسطينين والحملة الممنهجة التى تشنها ضد الوكالة لتشويه سمعتها وإضعافها

شدد على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والعمل على تهدئة الأوضاع فى الإقليم لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة

أكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 من كل الأطراف دون انتقائية ودعم المؤسسات اللبنانية بما فيها الجيش اللبناني

أكد على أهمية تهيئة الظروف لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان

أعرب عن رفض مصر الكامل للتجاوزات الاسرائيلية ضد قوة اليونيفيل الأممية بجنوب لبنان

شدد على أهمية تكثيف إمداد لبنان بالمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بعد نزوح أكثر من مليون لبناني