الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية.. ندوات تثقيفية للمزارعين بالوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم عن تنفيذ ندوات إرشادية حول زراعة محصول القمح، في إطار الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية والاستعداد لموسم الزراعة الشتوي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومركز البحوث الزراعية.

مواعيد الزراعة

وأشار إلى أن أولى هذه الندوات انطلقت في المركز الإرشادي بمركز الخارجة، بحضور أساتذة من مركز البحوث الزراعية، ومشرفين ومهندسين من مركز الخارجة، إلى جانب عدد من المزارعين.

وتركزت الندوة على توضيح أهم المعاملات اللازمة للمحصول بدءًا من الزراعة وحتى الحصاد، بما في ذلك تجهيز الأرض، التسميد، الري، مواعيد الزراعة، مكافحة الحشائش، والسياسة الصنفية، مع التأكيد على ضرورة اتباع التوصيات الفنية خلال هذه الفترة نظرًا لأهمية محصول القمح في زيادة الدخل القومي.

كما تم الرد على استفسارات المزارعين وتوضيح مفاهيم مختلفة تتعلق بزراعة القمح، مؤكدًا توافر الأسمدة وأفضل أصناف التقاوي التي تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ في المحافظة.