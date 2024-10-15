دراسة إضافة برامج دراسية في الاقتصاد الأخضر بجامعة عين شمس

أوصى مجلس قطاع التعليم والطلاب في جامعة عين شمس بضرورة دراسة إضافة برامج دراسية تركز على الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على البيئة في كل المجالات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد مجلس قطاع التعليم في جامعة عين شمس أهمية الربط بين المناهج الدراسية للتعليم العام والفنى والتحول للإقتصاد الأخضر لتطوير المهارات المتاحة لتلبية الطلب المتوقع على فرص العمل الخضراء.

تفاصيل اجتماع مجلس قطاع التعليم والطلاب في جامعة عين شمس

ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025.

وحرصًا من إدارة القطاع على تحقيق الإتاحة لذوى الإحتياجات الخاصة ودمجهم مع قرنائهم يتم فتح صالة الألعاب الرياضية (الجيم) لجميع الطلاب وبخاصة الطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة مع توفير الإشراف المختص ؛ لتدريبهم وحمايتهم.

وأشار إلى إطلاق منصة "مودة" الرقمية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي لتجربة تعليم عن بعد في الجامعات لمدة عام، بهدف تقديم محتوى علمي وتدريب الطلاب.

وفي إطار تفعيل تدريس مادة حقوق الإنسان ضمن مقرر "القضايا المجتمعية"، بحث مجلس التعليم في جامعة عين شمس ضرورة اختيار أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة ومعرفة عملية لتعزيز استيعاب الطلاب لهذه المفاهيم، مع تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوكلاء ومعاونيهم لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس.



وأشاد رئيس جامعة عين شمس بجهود قطاع التعليم والطلاب خلال فعاليات استقبال العام الجامعي الجديد معربًا عن تقديره للدور البارز الذي يقوم به القطاع في دعم العملية التعليمية وتحفيز الطلاب، متمنيًا أن يكون العام الجديد ملئ بالمزيد من النجاحات والإنجازات.

كرّم المجلس مديرى وحدات التعلم الإلكتروني في كلية البنات والتربية والهندسة نظرًا لجهودهم المتميزة في تفعيل أداء المعامل الإفتراضية من خلال دعم ومتابعة الأقسام العلمية ودعم الطلاب مما كان له الأثر في تعظيم الاستفادة من التجارب الافتراضية وتحسين مخرجات التعلم.

جاء هذا التكريم تقديرًا لدورهم في دعم ومتابعة الأقسام العلمية وتقديم الدعم اللازم للطلاب، مما أسهم في تعزيز الاستفادة من التجارب الافتراضية وتحسين مخرجات العملية التعليمية وحرصًا على تفعيل أداء المعامل الافتراضية التي تقدم أكثر من 185 تجربة افتراضية في مجالات الكيمياء والفيزياء والأحياء لطلاب كليات الجامعة من خلال التكامل مع منظومة التعلم الالكتروني ASU2Learn.

