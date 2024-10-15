ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه
وزير الري يلتقى المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية لتحلية المياه
ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، شانون مكارثى المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية لتحلية المياه .
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المقترحة بين الوزارة والمنظمة فى عمل دراسات بحثية ومناطق تجريبية فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء .
و أشار الدكتور سويلم، إلى أنه مع محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية التى تمثل ضغطا متزايدا على الموارد المائية ، فقد أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كمصدر للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي ، إلا أن الأمر يتطلب إجراء دراسات بحثية تستهدف تقليل تكلفة التحلية وانتهاج ممارسات زراعية مبتكرة بما يجعل التحلية ذات جدوى إقتصادية عند إستخدامها فى إنتاج الغذاء .
وأضاف أن الوزارة ترحب بالتعاون مع المنظمة فى مجال دراسات التحلية ، ونقل الخبرات والدروس المستفادة من التجارب الناجحة للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء فى كل من المغرب واسبانيا واستراليا .
كما تم مناقشة موقف مشاركة مصر فى المؤتمر العالمى لتحلية المياه والمزمع عقده فى شهر ديسمبر ٢٠٢٤ بدولة الإمارات العربية المتحدة .