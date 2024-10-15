بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموريتانيا يلا شوت في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموريتانيا يلا شوت في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، شهدت مباراة مصر وموريتانيا اهتماماً كبيراً اليوم، حيث تصدرت عمليات البحث عبر محرك "جوجل". وجاء هذا الاهتمام بعد انتصار المنتخب المصري على نظيره الموريتاني بنتيجة 2-0 في استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة مصر وموريتانيا اليوم:

تُقام مباراة مصر وموريتانيا اليوم، الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب الشيخ ولد بيديا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا:

تُنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديداً على قناة beIN SPORTS 3 HD. وفيما يلي ترددات القناة على الأقمار الصناعية المختلفة:

نايل سات:

التردد: 11014

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

عرب سات:

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500



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اضغط هنا لمشاهدة مبارة مصر وموريتانيا بث مباشر يلا شوت في تصفيات أمم أفريقيا

تاريخ مواجهات مصر وموريتانيا:

تعد مباراة اليوم الخامسة بين منتخبي مصر وموريتانيا في تاريخ مواجهاتهما. التقيا سابقاً في أربع مباريات، حقق خلالها المنتخب المصري الفوز في ثلاث مباريات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

المباراة الأولى: كانت في 25 مارس 2007 ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2008، وانتهت بفوز مصر بثلاثية نظيفة سجلها محمد زيدان وحسام غالي، بالإضافة إلى هدف عكسي من بلال سيديبيه لاعب موريتانيا.

المباراة الثانية: جرت في يونيو 2007، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل أحمد حسن هدف المنتخب المصري.

المباراة الثالثة: كانت ودية في 15 أبريل 2012، وفاز منتخب مصر بنتيجة 3-0، أحرز الأهداف محمد ناجي جدو (هدفين) وعماد متعب.

المباراة الرابعة: أقيمت في 11 أكتوبر 2024 ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، وحقق المنتخب المصري الفوز بثنائية نظيفة سجلها محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

مباراة اليوم تعتبر استكمالاً للتاريخ المميز للمنتخب المصري أمام نظيره الموريتاني، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز فرصهما في التأهل للبطولة القارية المقبلة التي ستستضيفها المغرب.