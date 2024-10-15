مشاهدة مباراة مصر وموريتانيا يلا شوت بث مباشر اليوم في إياب تصفيات أمم إفريقيا

مشاهدة مباراة مصر وموريتانيا يلا شوت بث مباشر اليوم في إياب تصفيات أمم إفريقيا، يترقب عشاق كرة القدم مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الموريتاني، والتي ستقام اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025. يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التي ستقام في المغرب.

بث مباشر مباراة مصر وموريتانيا

سيتم تقديم البث المباشر لمباراة مصر وموريتانيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد على قناة beIN Sports HD 3. يترقب الجماهير هذا اللقاء الذي يمثل خطوة مهمة للفراعنة في طريق التأهل للبطولة الأفريقية.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2025

يدخل المنتخب المصري المباراة وهو يتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، متفوقًا على باقي المنتخبات في المجموعة. وفيما يلي ترتيب المجموعة:

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منتخب مصر: 9 نقاط منتخب كاب فيردي: 3 نقاط منتخب بوتسوانا: 3 نقاط منتخب موريتانيا: 3 نقاط

قائمة منتخب مصر لمواجهة موريتانيا

ضمت قائمة منتخب مصر عددًا من النجوم البارزين الذين سيخوضون هذه المواجهة الهامة. وجاءت القائمة كما يلي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير

: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير خط الدفاع : رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان "بيكهام"، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل "كوكا"، أحمد عيد

: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان "بيكهام"، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل "كوكا"، أحمد عيد خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد "زيزو"، محمود صابر، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل

هذه المواجهة تمثل خطوة هامة لمنتخب مصر من أجل التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تؤمن لهم الصدارة وتضعهم في البطولة المقبلة في المغرب.