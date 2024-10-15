نائب محافظ الدقهلية يشارك احتفالية اوقاف الدقهلية بذكرى إنتصارات اكتوبر المجيدة

أناب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور احمد العدل نائب المحافظ، للمشاركة والحضور في احتفالية مديرية اوقاف الدقهلية بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفاعليات الأوقاف بالدقهلية، في تنفيذ مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بمسجد النصر بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية، وقيادات الأوقاف والأئمة والدعاه بمساجد المحافظة.

وفي بداية اللقاء نقل "نائب المحافظ" تحيات وتمنيات " محافظ الدقهلية" للحضور، وفي كلمته أكد "نائب المحافظ" أن ذكرى الانتصارات المجيدة ترسخ فى أذهان الأجيال المتعاقبة ذكرى عزيزة غالية فى نفوس المصريين جميعًا، حيث تعيد هذه الذكري وتكرر التأكيد فى قلوب الجميع الفخر والاعتزار بجيشنا الباسل الذي صنع ملحمة تاريخية، عبر فيها جنودنا البواسل الى عمق سيناء وارتوت ارضها الطيبه بدمائهم الذكية وارواحهم الطاهرة، مؤكدًا أن مصر لن تنسى شهدائها الأبرار على مر العصور، حيث سجلت اسماؤهم بحروف من نور فى سجلات تاريخنا العريق، وأن هذا النصر تعبير صادق عن الصمود والشجاعة والصبر والتحمل والفداء لرجال العسكرية المصرية يظل ذكرى ماثلة فى أذهان الجميع على مر العصور.



ووجه "العدل" الشكر والتقدير لمديرية اوقاف الدقهلية علي مشاركتها الفعالة واقامة تلك الاحتفالية بذكري نصر اكتوبر، مشيرًا إلي ان أئمة الاوقاف بالدقهلية لهم دورهم الفعال ايضا في تنفيذ فاعليات مبادرة" بداية " للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الإنسان، من خلال برامج التوعية بالقضايا المتنوعة وضرورة حث المواطنين علي المشاركة مع الدولة في الحفاظ علي ما يتم انجازه من أجل الأجيال القادمة.