الإحصاء: 2.2 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية للسعودية خلال 8 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.2 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 29.4 %.

بينما بلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 4.3 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 34.3 .

وقد أشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتسجل 6.5 مليار دولار خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 32.7 .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 410 مليون دولار.

2. خضر وفواكه 270 مليون دولار.

3. الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 202 مليون دولار.

4. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 175 مليون دولار.

5. حديد ومصنوعاته بقيمة 147 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.8 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 854 مليون دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 178 مليون دولار.

4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 132 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 66 مليون دولار .

وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 107.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 123.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 17.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .

وسجل عدد سكان مصر 106.9 مليون نسمة في أكتوبر 2024، بينما سجل عدد سكان السعودية 34.1 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــاً لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.