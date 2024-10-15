محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف التفتيش والمرور الميداني علي المستشفيات

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، علي ضرورة تكثيف التفتيش والمرور الميداني علي المستشفيات وكافة روافد الخدمة الصحية بنطاق المحافظة، للتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمرضي والمترددين عليها علي مدار اليوم .



جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته، والذي نظمته الإدارة العامة للمجالس بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح ابو كريشه السكرتير العام، والدكتور عماد عبد الله السكرتير المساعد، والدكتور ايهاب منصور معاون محافظ الدقهلية، والمقدم احمد علي نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمود النمر مساعد مدير امن الدقهلية للامن العام، والعميد علي ابو شعيشع مدير شرطة المرافق، والعقيد حاتم طه مدير الادارة العامه للمرور، والمهندس احمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، ومقرر الجلسة محسن طه مدير عام ادارة المجالس بالمحافظة.



كان اللواء "مرزوق" قد تابع خلال الاجتماع الجهود المبذولة من قبل اجهزة المحافظة في ملف التصالح وما تحقق من انجاز في هذا الملف من خلال استعراض الحالات التي تم الانتهاء منها بكل مركز ومدينة، مؤكدًا علي ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ علي المستوي المتميز الذي حققته المحافظة في هذا الملف.



وفي ذات السياق أكد اللواء "مرزوق"علي سرعة الانتهاء من ملف التقنين لواضعي اليد علي أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقا لصالح الجميع، وكذلك ضرورة المتابعة والإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.



كما وجه اللواء "مرزوق" لتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار أعمال الحملات المكبرة وصيانة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة والتوعية بأهمية الحفاظ علي النظافة العامة حرصا علي المظهر الحضاري لمدن محافظة الدقهلية.



وقال اللواء" مرزوق"ان الحوافز التشجيعية لرؤساء المراكز واطقم العمل معهم مرتبطة بتحقيق معدلات انجاز متقدمة في التصالح والتقنين وازالة التعديات والنظافة.



ووجه اللواء" مرزوق " لاهمية استقبال موسم الشتاء بتضافر جهود الوحدات المحلية مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي والجاهزية الكاملة للمعدات والانتهاء من تسليك وتنظيف بالوعات المطر وشبكات وتصريف تجمعات الأمطار بجميع المناطق علي مستوي المحافظة، وكذلك مراجعة أعمدة الكهرباء والأسلاك والوصلات الكهربائية بالشوارع، حرصًا علي حياة المواطنين، كما كلف محافظ الدقهلية قطاع الكهرباء لمراجعة منظومة الكهرباء بجميع المنشآت الحكومية لتحقيق اعلي درجات الامان بها.



وشدد اللواء"مرزوق" لتكثيف حملات ازالة الاشغالات وتحسين مستوي النظافة والتصدي للباعة الجائلين حول المدارس لتوفير بيئة صحية وآمنة لابنائنا الطلاب وتمكينهم من التحصيل الدراسي في الفصول المدرسية.



كما شدد اللواء"مرزوق" علي استمرار الحملات التموينية لمديرية التموين ومباحث التموين للمرور علي المخابز والمطاحن ومنافذ بيع السلع والمراجعة الشاملة لجميع المنافذ والتيقن من الأسعار الاسترشادية للسلع علي أرض الواقع ووضع هامش ربح بسيط حرصًا علي توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة تخفيفا للعبئ عنهم، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين، والمتابعة الجادة لكافة منافذ السلع وتعزير الرقابة والتفتيش بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية وقطاع التموين ومباحث التموين حرصا علي توفير السلع بالاسعار المناسبة للمواطن البسيط.



كما وجه اللواء"مرزوق" لضرورة متابعة اجراءات الطرح والترسية للمشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة الاستثمارية والالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ وانهاء المشروعات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



ووجه اللواء"مرزوق"لمتابعة تنفيذ ووضع لوحات ارشادية علي الطرق نطاق كل وحده محلية قروية تحدد بدايته ونهايته من خلال رئاسة الوحدات المحلية للمراكز علي مستوي المحافظة وان يتم العرض شخصيا من قبل رئيس المركز.



وأشار اللواء "مرزوق"الي ان سر النجاح هو التواجد الميداني بين المواطنين والاستماع اليهم وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم والعمل بالمحليات يعني التواجد بالشارع وسط المواطنين، مشيرًا إلى ان المواطن البسيط هو الهدف الذي تضعه أجهزة الدولة نصب اعينها لتخفيف الاعباء عنه وتقديم الخدمات المتميزة له .

ووجه اللواء"مرزوق" لضرورة الاهتمام بالقري المنتجة وتقديم الدعم والمساندة لها بما يساهم في زيادة الانتاج وتوفير فرص عمل.

كما استعرض محافظ الدقهلية، التصميم المقترح لتطوير سوق المجزر العشوائي والذي من المقرر تنفيذه بصورة حضارية تليق بمدينة المنصورة.



وأكد محافظ الدقهلية، اننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم خاصة فيما يتعلق بمطالبهم اليومية.

