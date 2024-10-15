محافظ القاهرة: قرية الفواخير شهدت أعمال تطوير شملت استكمال توصيل جميع المرافق

قال الدكتور إبرهيم صابر محافظ القاهرة، ان قرية الفواخير شهدت أعمال تطوير شملت إستكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب افران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الافران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الافران ومتابعة اعمال الانارة والنظافة وغيرها .

وتابع محافظ القاهرة : " كما تم رفع كفاءة المبانى وتركيب لاند سكيب زراعى إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير ، وتقنين أوضاع العاملين بها، كما تم انشاء مدرسة لتعليم صناعة الفخار للحفاظ على استمرار المهنة".

تم وضع قرية الفخار ، والمجمع الحرفى على خريطة المزارات أثناء فترة انعقاد المنتدى للتعريف بالحرف اليدوية



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم وضع قرية الفخار ، والمجمع الحرفى على خريطة المزارات أثناء فترة انعقاد المنتدى للتعريف بالحرف اليدوية ومستوى التطور الحضرى الجارى فى المنطقة المحيطة بهما.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية الدكتور إبرهيم صابر محافظ القاهرة، لقرية الفواخير، والمجمع الحرفى بمصر القديمة لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال زيارات الوفود المشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، التى ستعقد فى الفترة من 4 - 8 نوفمبر المقبل حيث سيتم تنظيم زيارة للقرية والمجمع خلال انعقاد المنتدى، ورافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.



وكان قد استقبل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بديوان عام المحافظة السيدة انا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـ un-habitat، والسفير عاطف سالم سيد الأهل المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى، والدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية un-habitat، وخيسوس سالسيدو منسق المنتدى الحضري العالمي بالمقر الرئيسي un-habitat ، ود. أحمد رزق مدير مكتب الهايبتات بالقاهرة، والوفد المرافق لهم، وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنتدى القاهرة الحضري العالمي 2024.



وأكد محافظ القاهرة أهمية المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة في نوفمبر المقبل، والذي يعد ثاني أهم حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ.





