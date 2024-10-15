ميقاتي: الاتصالات الدولية قائمة للوصول لوقف إطلاق النار

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن الاتصالات الدولية قائمة للوصول إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701.

وشدد ميقاتي بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، على أن بلاده تسعى إلى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي، خصوصًا أن معظم الدول متعاطفة مع لبنان.

وأشار إلى أنه "في خلال اتصالاتنا مع الجهات الأمريكية الأسبوع الفائت أخذنا نوعًا من الضمانة؛ لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت، والأمريكيون جادون في الضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن الإجراءات المشددة المتخذة في مطار بيروت الدولي هي لتفادي أي ذريعة يستغلها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ملك الأردن يستقبل ميقاتي ويؤكد وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان وشعبه

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الإثنين، وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان وشعبه، ودعمه وأمنه واستقراره، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في قصر الحسينية، على "استعداد المملكة لتقديم المساعدات للأشقاء اللبنانيين، للتخفيف من معاناتهم جراء الحرب الدائرة".

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

وبيّن الملك، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن الأردن "يبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الفاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان".

كما حذر من "استمرار وتوسع العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي سيدفع المنطقة إلى حرب إقليمية ستكون كلفتها كبيرة على الجميع".

بدوره، أعرب ميقاتي عن تقديره للملك عبد الله الثاني "على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في كل المراحل، ولا سيما الجهود التي يبذلها لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه"

‎وثمن ميقاتي الدعم الذي تقدمه المملكة عبر الجسر الجوي بين عمان وبيروت لإغاثة النازحين جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان.