رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد مقر مركز الرعاية الأولية

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الأهلية، اليوم الثلاثاء، مقر مركز الرعاية الأولية بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة المنصورة الأهلية، بمدينة المنصورة الجديدة، بحضور أسامة عبد الفتاح موسى المشرف على مقر جامعة المنصورة الأهلية، ومجدي فريد المشرف على الشئون المالية، ومحمود فرج المشرف على شئون الطلاب.



كما تفقد رئيس جامعة المنصورة الأهلية، استكمال تجهيز وفرش العمارات السكنية والتي تم تخصيصها للإسكان الجامعي للطلبة، والطالبات، بمدينة المنصورة الجديدة.



وقال الدكتور شريف خاطر، أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها لخدمة الطلاب المقيمين في المدن الجامعية، وضمان توفير أقصى سبل الراحة، موضحاً أنه تم إعداد وتجهيز 4 عيادات طبية مجهزة لاستقبال الطلاب، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة، وتم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف الطبي وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.



كما أشار إلى أن وحدات الإسكان الجامعي بمدينة المنصورة الجديدة تم تجهيزها بأعلى مستوى وفقاً لأحدث الأنظمة الفندقية، وتتميز بتوفير كافة الخدمات لتيسير الإقامة والإعاشة للطلبة والطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى منظومة الصيانة والنظافة ومنظومة الأمن والحراسة.