"أكتوبر بعد نصف قرن".. حلقة نقاشية ينظمها حزب الوفد الأربعاء

ينظم معهد الوفد للدراسات السياسية برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وعميد المعهد بالتعاون مع لجنه الدفاع والامن القومي بحزب الوفد برئاسة اللواء احمد الشاهد حلقة نقاشية متخصصة تحت عنوان "أكتوبر بعد نصف قرن.. المواجهات والتحديات".

ويديرها الكاتب الصحفي شريف عارف المستشار الإعلامي لحزب الوفد ومدير معهد الدراسات السياسية بحضور نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين وابطال حرب اكتوبر.



وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وعميد المعهد أن حلقة النقاش تأتي في إطار البرنامج التثقيفي لمعهد الدراسات، الذي خصص هذه الحلقة لتكون محورا للنقاش حول الحرب المجيدة وآثارها بعد نصف قرن من الزمان والتحديات التي تواجه الدولة المصرية الآن.



تقام حلقة النقاش بمعهد الوفد للدراسات السياسية بالمقر العام لحزب الوفد 1 شارع بولس حنا بالدقي في تمام الساعة الرابعة عصر الأربعاء 16 أكتوبر.