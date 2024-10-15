محافظ الغربية وقائد الدفاع الشعبي يتفقدًا اصطفاف معدات التدريب العملي لمجابهة الأزمات

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اصطفاف المعدات الهندسية وآليات التعامل مع مختلف المواقف والأزمات الطارئة، ضمن التدريب العملي المشترك "صقر 138"؛ لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر والبناء مع القوات المسلحة المتمثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ويهدف إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، واللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، واللواء ماجد السعودي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أركان حرب حمدي هندي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ولجنة قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المُرافق لها، وممثل وزارة التنمية المحلية والقيادات الأمنية والدينية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري عموم المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وعرض المقدم محمد فليفل مساعد المستشار العسكري، شرحًا حول المعدات والمركبات المشاركة في الاصطفاف، كما تم إجراء اختبار عملي لعدد من المعدات والعربات المشتركة في التدريب العملي.

زيارة ميدانية لموقع اصطفاف المعدات

وقام محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي ومرافقيهم من القيادات بزيارة ميدانية لموقع اصطفاف جميع المعدات الثقيلة وآليات التعامل مع المواقف الطارئة، الذي أقيم بشارع الإسكندرية بحي اول طنطا.

وضمَّ استعراض واصطفاف المركبات والمعدات والسيارات من كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة تخطت ال 50% تنوعت ما بين ( لوادر- حفار - سيارات إسعاف - أوناش - ووحدات تدخل سريع ) وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والشركات والهيئات بالمحافظة ، فيما تم الاستفسار عن ألية تشغيل المعدات وإجراءات الصيانة الدورية لها لكيفية التعامل الفورى مع الأزمات .

وأشاد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بقدرة المحافظة على التنظيم والاستعداد الجيد لمواجهة الأزمات والكوارث.