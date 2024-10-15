سافروا من أسبوعين.. مصرع وإصابة 5 شباب مصريين بالسعودية

لقي 3 شباب مصرعهم وأصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة، جمعيهم مصريين، إثر تعرضهم لحادث مروري، بمدينة القصيم في السعودية، أثناء ذهابهم لإستخراج رخصة قيادة.

مصرع وإصابة 5 شباب مصريين بالسعودية

وقال أحد جيران الضحايا بمحافظة الغربية، إن المتوفين والمصابين غادروا مصر منذ اسبوعين، من أجل العمل في المملكة العربية السعودية، وأثناء ذهابهم لاستخراج رخصة قيادة صدمتهم سيارة نقل، وتوفي ثلاثة أشخاص وهم، بهاء مدحت، وتامر معوض سعد، وأبانوب، وأصيب اثنان آخران، بنزيف داخلي وإصابات خطرة.