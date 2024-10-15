مجوهرات فاخرة من وحي الفن الياباني اختاري ما يناسب شخصيتك

تعد المجوهرات أكثر ما يشغل عقل المرأة ويجذب انتباه الفتيات لذا يحرص المصممون على الدقة والإبداع لتصميم أفخم أنواع المجوهرات التي يسمح للمرأة ان تتزين بها في أوقاتها ومناسبتها الخاصة.

ويجذب الفن الياباني الأوروبيين منذ معرضِ باريس، الذي أقيم عامَ 1867، إذ يُلهمهم بـ "حركة الجابونيزم"، أو "تأثير الفنِّ الياباني على أوروبا".

مع تطور الفن والثقافة اليانانية ظهر نوعَا من الأنبهار في عالم المجوهرات وذلك أواخر القرنِ الـ 19، أدَّى إلى تأثيرٍ عميقٍ ودائمٍ في مختلفِ المجالاتِ الفنيَّة.

وارتكز تصميم المجوهرات على الإبداع والدقة والبحث عن الفخامة والوقار، ولم تعمل هذه الحركةُ الجماليَّة على إعادةِ تشكيلِ المشهد البصري للفنِّ الغربي فحسب، بل وأحدثت أيضاً ثورةً في صناعةِ المجوهراتِ الفاخرة بالمزجِ بين الحِرفيَّة المعقَّدة، والزخارفِ الجديدة التي تعكسُ التراثَ الثقافي الفريدَ لليابان.

لآلئ الحكمة

تعد اللآلئ من أبرز المواد المستخدمة في صناعة المجوهرات وخاصة القطع الثمينه منها، لانها تتمتع بأهمية خاصة تعكس سحر المرأة أو الفتاة.

وقدم المصممون العديد من قطع المجوهرات المرصعه باللآلئ وعمقُها الرمزي بشكلٍ متناغمٍ مع مبادئ الأسلوبِ الياباني، ما يجعلها خياراً مفضَّلاً لدى صائغي المجوهرات الذين يسعون إلى تجسيدِ هذا الأسلوبِ الجذَّاب.

تأثير الفن الياباني

وذاع شهرةً مصطلحُ "الجابونيزم" (بالفرنسية Japonisme) وحصد مكانة واسعةً بعد ذلك المعرضِ العالمي في العاصمةِ الفرنسيَّة حيث أسرت الفنونُ اليابانيَّة، والمنسوجاتُ، والخزفُ الجماهيرَ الأوروبيَّة.

امتدَّ هذا التقديرُ الجديدُ إلى عالمِ المجوهرات ومع استلهام الفنَّانين، والمصمِّمين، والحِرفيين الغربيين من أناقةِ وبساطةِ الجماليَّات اليابانيَّة،.

وتأثَّر فنُّ الآرت نوفو Art Nouveau بشكلٍ خاصٍّ بـ "الجابونيزم"، إذ أكد على الأشكالِ العضويَّة، والخطوطِ المتدفِّقة التي تعكسُ مبادئ التصميمِ الياباني.

جواهر من الحبر

فنُّ الرسم، أو المينا على المجوهرات، خاصَّةً الساعات، يلعب دوراً محورياً في عالمِ المجوهراتِ والساعات المستوحاةِ من الأسلوبِ الياباني.

ولا تعمل تقنياتُ المينا على تعزيزِ الجاذبيَّة البصريَّة لهذه القطعِ فحسب، بل وتسمح أيضاً للحِرفيين بنقلِ السردياتِ، والزخارفِ المعقَّدة التي تُميِّز هذا الطابع.

الورود والفراشات

تشتهر تصاميمُ المجوهراتِ ذات الطابعِ الياباني بدمجها الرائعِ للطبيعة، لا سيما من خلال الزخارفِ، مثل الوردِ، والأوراقِ، والفراشات. يحتفل هذا الأسلوبُ الجذَّابُ، المتأثِّر بالتقاليدِ الفنيَّة الغنيَّة في اليابان بجمالِ العالمِ الطبيعي عبر خطوطٍ متدفِّقةٍ، وتصاميمَ معقَّدةٍ. يستلهم صُنَّاع المجوهراتِ من الأشكالِ الدقيقة للأزهارِ، والأوراقِ، والفراشات، ويصنعون قطعاً تثير شعوراً بالانسجامِ والهدوء.