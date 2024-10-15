وزير العمل يشهد ختام مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

في ختام جولته في الإسكندرية..وبمشاركة ممثلين عن 17 شركة ..

شهد وزير العمل محمد جبران، في ختام جولته اليوم الثلاثاء في محافظة الإسكندرية ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" المنعقدة في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، برئاسة المهندس محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والتي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع 17 شركة من المنطقة الغربية لمحافظة الإسكندرية.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ،في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، كما زار الوزير، وحدة التحكم للاثيلين في "سيدبك".

وتفقد الوزير شركة سيدي كرير للبتروكيماويات،والتقى مع عدد من العمال، وحثهم على بذل كل الجهود لزيادة الإنتاج للمشاركة بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالتطور والنهضة التي تشهدها الشركة، والأرباح التي تحققها.

وشارك الوزير فى ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" بمقر "شركة سيدبك"، 120 عاملا يمثلون 17 شركة وهى "شركة اسكندرية للبترول، وشركة أموك للبترول، وشركة اسبك للبترول، وشركة انربك للبترول، وشركة أكبا للبترول، وشركة إيلاب للبترول، وشركة بترومنت للبترول، وشركة جاسكو، وشركة البتروكيماويات، وشركة بتروجيت للخدمات البترولية، وشركة العامرية للبترول، وشركة مصر للبترول، وشركة يونايتد جروب، وسيف فارما، وبيرلا كاربون، وبرميتيون لإطارات السيارات، وشركة إيثدكو".

وخلال اللقاء أكد الوزير جبران على توعية العمال بالشركات بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل للحفاظ على الأرواح والممتلكات، والمترددين، من مخاطر بيئة العمل، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر،والتعرف على مدى إلتزام الشركة بالمحافظة على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، والإلتزام بكل القوانين واللوائح المحلية والمعايير الدولية.

c28102dd-8bc8-4d63-bf6b-f2261b08de32

2fdd1390-a788-48ce-94ba-21929e0c0019

5272d7ee-4829-4d03-b937-4853d809815d