رضا شحاتة يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور: "يا تبقى كريستيانو يا هتعتزل"

قال رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، إن إمام عاشور لم يصل لنصف مستواه مع النادي الأهلي حتى الآن.

وأضاف رضا شحاتة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن إمام عاشور من وجهة نظري مستواه مع الأهلي لم يتجاوز 50%، ولا يمكنه الوصول حتى 80%.

وتابع شحاتة: اللاعب لديه أمور كثيرة في عقله سواء الكرة أو الأسرة أو كل أمور الحياة، وإذا وضع مساحة كبيرة للكرة فسيكون مثل كريستيانو رونالدو، وإذا انشغل بأمور أخرى فلن يستمر وسيضطر في الأخير للاعتزال.

واختتم رضا شحاتة: الكرة هي من تصنع للاعب الاسم والتاريخ والبطولات، ولابد أن تكون دماغ اللاعب كلها كرة أو نسبة كبيرة منها وليست الأمور الأخرى، وذلك إذا أراد الاستمرار في الملاعب.

موعد مباراة مصر وموريتانيا والقناة الناقلة والمعلق ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وموريتانيا في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الشيخ ولد بيديا، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.