الحزن يخيم على دكرنس بعد مصرع طالب بالطب البيطري صدمه قطار

مفارقات القدر .. والده فقد قدمه في حادث قطار أيضا

خيمت حالة من الحزن على مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بعد وفاة الشاب أحمد الدسوقي عزيبه، طالب بكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، إثر اصطدام قطار به أثناء مروره من على شريط السكة الحديد في المنصورة، حيث لقى الطالب مصرعه على الفور، ومن مفارقات القدر أن والد الطالب فقد قدمه في حادث قطار أيضا .

ظروف صعبة

وأكد الكابتن محمد عبد المنعم النجار أحد جيران الطالب المتوفي، بأن الطالب هو وحيد والديه وكان يعيش مع أسرته في ظروف بالغة الصعوبة، وأن والده ليس لديه مصدر دخل سوى محل بقالة صغير، حيث ظل يكافح حتى يتمكن من تحقيق حلمه بإلحاق ابنه بكلية الطب البيطري وذلك بعد خروجه إلى المعاش حيث كان يعمل موظفا بنادي دكرنس الرياضي .

محل صغير

وأضاف النجار، أن والد الطالب لديه ابنه في الصف الثالث الثانوي، مضيفا بأن الأسرة كانت تتقاسم الوقت للوقوف في المحل الصغير بما فيهم الطالب المتوفي .

هول الصدمة

من جهة أخرى وقع خبر وفاة الطالب على والديه كالصاعقة، ولم يستطيعا التحدث من هول الصدمة، حيث كان الطالب هو ابنهما الوحيد وحلم حياتهما وكافحا سنوات حتى يلتحق بكلية الطب البيطري إلا أن القدر لم يمهله لتحقيق أحلام والديه .

الدسوقي عزيبة والد الطالب المتوفي

سمعة طيبة

هذا وقد أكد جيران الطالب أن أسرة الطالب المتوفي بسيطة ومكافحة ويتمتعون بسمعة طيبة بين الجميع، وأكدوا أنهم في حالة حزن شديد بعد سماعهم خبر الحادث المأساوي، وأشاروا إلى أن والد الطالب كانت أمنيته التحاق ابنه بكلية الطب البيطري وكافح سنوات من أجل تحقيق هذا الحلم .

تفاصيل الحادث

وكان شاب في العقد الثاني من عمره لقي مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء مروره من على شريط السكة الحديد في المنصورة، وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بمصرع شاب أثناء مروره أمام أحد القطارات بالمنصورة حيث تم دهسه.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد الدسوقي السيد عزيبة 18 عاما مقيم بمدينة دكرنس وطالب بكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة ، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة ومباشرة التحقيقات .