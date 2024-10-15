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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رضا شحاتة يكشف حظوظ الأهلي والزمالك في الفوز بالسوبر المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، عن الفريق الأكثر حظًا في الفوز بالسوبر المصري، والمنافسة بين الأهلي و الزمالك.

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وقال رضا شحاتة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، إن المنافسة بين الأهلي والزمالك دائمًا 50-50 مهما كانت الفروق والإمكانيات والظروف، حتى لو كان هناك نادٍ في غير حالته.

وتابع نجم الكرة المصرية السابق: مباراة الأهلي و الزمالك في حد ذاتها بطولة، ومن يكون لديه تركيز وفوقان عالي ويحتاج الفوز، فهو من سيفوز.

وواصل شحاتة: الأهلي و الزمالك وبيراميدز سيتنافسون على اللقب، لأنهم جميعا في الملعب وخاضوا مباريات إفريقية، على عكس سيراميكا الذي كان بعيدا عن المباريات الرسمية.

واختتم رضا شحاتة تصريحاته: لا يوجد في الكرة ما يسمى أن من خسر المباراة الماضية سيفوز بالمباراة المقبلة، والأكثر تركيزا واهتماما ورغبة هو من سيفوز، ولا توجد ضغوط أخرى، وعلى الأهلي التركيز إذا أراد الفوز ولا ينظر للمباريات الماضية.

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