وزير الري: تعظيم العائد من وحدة المياه عبر انتاج غذاء اكثر وري اقل

ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية تعظيم العائد من وحدة المياه من خلال "انتاج غذاء اكثر بأقل كميات من المياه" خاصة فى المناطق التى تعانى من الشح المائى ومحدودية الموارد المائية ، مع ضرورة إستخدام البصمة المائية لتقييم مدى النجاح فى تعظيم العائد من وحدة المياه .

واضاف خلال جلسة "إستخدام الطاقة الشمسية فى التحلية لاستخدامات الرى" والمنعقدة تحت مظلة مبادرة AWARe ، ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه، ان التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء هى أحد أهم أدوات التعامل مع محدودية موارد المياه فى المستقبل ، ولكن علينا أن نبدأ من الآن فى وضع الأسس التى يتم الإعتماد عليها مستقبلا لتحقيق هذا التحول .

وأشار الي أن هناك عدد من النماذج الناجحة فى مجال الإنتاج الكثيف للغذاء بأقل كميات من المياه والمطبقة فى عدد من الدول من بينها الاردن ، بالإضافة لعدد من النماذج الناجحة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل النماذج الموجودة فى المغرب واسبانيا واستراليا والتى يمكن الإستفادة منها ، مشيرا إلى أن دول حوض البحر المتوسط هى أكثر الدول المعنية بتطبيق هذه النماذج فى ظل ما تواجهه دول المتوسط من تحديات الشح المائى .

ولفت الى أهمية البحث العلمي فى تقديم بدائل ومقترحات علمية لتقليل تكلفة التحلية بما يجعلها ذات جدوى اقتصادية فى المستقبل عند استخدامها للإنتاج الكثيف للغذاء ، مضيفا أن الجهات المانحة وشركاء التنمية عليهم دور هام فى توفير التمويلات اللازمة لإجراء الدراسات البحثية المطلوبة والمناطق الاسترشادية فى هذا المجال .