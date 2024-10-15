«التغيرات المناخية وآثارها على المحاصيل الزراعية» ندوة بالمجمع الإعلامي بالشرقية

عقد مُجمع إعلام الزقازيق، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024، بمقر المجمع الإعلامي بالشرقية، لقاءً إعلاميًا تحت عنوان «التغيرات المناخية وآثارها على المحاصيل الزراعية».

يأتي هذا اللقاء في إطار حملة الهيئة العامة الاستعلامات والتي تستمر حتى نهاية أكتوبر ٢٠٢٤ بعنوان «أيد في أيد هننجح أكيد» والتى ينفذها قطاع الإعلام الداخلى عبر مراكزه بجميع أنحاء الجمهورية، لتوعية المواطنين للمشاركة والاستفادة من المبادرات الرئيسية والتي تنفذ تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع.



وخلال اللقاء، أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن تغير المناخ ناتج من تحول وتغير في درجات الحرارة، وبالتالي يحدث تغيير في الدورة الشمسية، ومن ثم لها آثار سلبية على المحاصيل الصيفية.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى سرعة العصارة النباتية وأيضا يؤدي إلى خلل في الوظائف الفسيولوجية للنباتات، لافتا إلى أن محصول القطن يتأثر سلبيا بحدوث هياج خضري على حساب النمو الثمري ومحصول الذرة يقل في المحصول بنسبه (٢٥:٢٠٪؜) بسبب الاجهاد الحراري.

وذكر أن إرتفاع الحرارة يؤدي الى إرتفاع الرطوبة وحدوث فوران وزيادة في عدد الآفات الحلقية التي تصيب المحصول، واستشهد بدودة ورق القطن وديدان اللوز والقرنفيلية، وكذالك دوده الحشد الجياشة.

وأوضح أن خلق بيئة مناسبة للفطريات تُصيب الأرز، وسرعة عمليات النتح «النتح هو فقدان الماء من أوراق النبات عن طريق التبخر» يؤدي إلى استهلاك المياه بصورة أكبر، وإجهاد النباتات وظهور فطريات مثل البياض الزعبي واعفان الثمار على محاصيل الخضر.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إلى أن الارشادات التي يقوم بها المهندسين تساهم في تفادي الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة، ومنها تقريب فترات الري، وعدم التعطيش، وعدم التغريق حتى لا تنمو الفطريات ويكون الري في الصباح الباكر أو المساء، والتركز على التسميد، ولفت إلى ضرورة الابتعاد في خلال هذه الفترة على الرش بالمبيدات الكيماوية، والتظليل يتم باستخدام الشبك الأسود والابيض أو الأجريل وطلاء سوق أشجار الفاكهة بمادة الجير، والعمل على توافر منظمات النمو من خلال الوزارة والجمعيات الزراعية، وتوفير المركبات الخاصة بتقليل عمليات النتح في النباتات مثل سليكات البوتاسيوم وتوفير المبيدات الفطرية للرش عقب انتهاء الموجات الحرارية المتلاحقة، ووضع خطط للتنبأ بالآفات والأمراض.

نفذ اللقاء رانيا نبيل وفريق عمل إعلام الزقازيق فاتن البدري ونورا احمد وأميرة هلال، تحت إشراف الإعلامي دسوقي عبدالله.