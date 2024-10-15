ما هي محطة المحولات المتنقلة ووظيفتها؟.. خبير الطاقة يجيب

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة أن المحطات المتنقله مكونه من سكاكين Bus Isolators ومانعات صواعق وقاطع Circuit Breaker للجهد العالي واخر للجهد المتوسط ومحول قدره Transformer بالإضافة إلى التجهيزات الاخري من اجهزه قياس وتحكم وانذار و شاحن التيار المستمر D.C والبطاريات Battery.

وأضاف الشناوى أن المحطه المتنقله هي نفس مكونات محطات الجهد العالي لكن تحتوي علي محول قدره واحد فقط محمول علي مقطوره سياره ويتم تغذيه المحول من اي خط او دائره هوائي Over Head Line.

وأكد خبير الطاقة أن المحطات المتنقله تستخدم في حالات كثيره وهي:

1- في حاله عمل مشاريع ضخمه وبعيده عن الشبكه الكهربيه فيتم الاستعانه بالمحطه المتنقله الي حين بناء محطه جديده.

2- في حاله وجود تجمعات سكنيه صغيره بالمناطق النائيه البعيده عن العمران ولايوجد جدوي اقتصاديه لانشاء محطه محولات.

3- في حالات انقطاع الكهرباء نتيجه الظواهر غير الطبيعيه مثل الرياح الشديده اوالسيول او الي ماشابه ذلك

واقصي قدره محول يتم وضعه علي المقطوره 60 MVA.