هلا السعيد تخضع لجلسة تصوير أمام الأهرامات

خضعت الفنانة هلا السعيد لجلسة تصوير أمام الأهرامات بمنطقة الجيزة وشاركت متابعيها بعض صورها عبر الإنستجرام.

وبدت هلا السعيد بإطلالة جرئية، حيث ارتدت فستانًا مجسمًا طويلًا، عكس منحنيات قوامها بشكل مثير، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض ونقشة التايجر مما عرضها لكثير من الانتقادات للاذعة من قبل رواد السوشيال ميديا.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها بشكل عفوي ووضعت لمسات ناعمة من المكياج مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وعلقت الصور، قائلة: " خدت واحده صاحبتي أمريكيه عشان تزور الاهرامات وهي أول مره تيجي مصر أنبهارها وسعادتها كل ما أبص علي وشها مش طبيعي لحد".

وتابعت:" في الآخر اليوم قالتلي ده أسعد يوم في حياتي وانا صغيره كانوا بيسألوني ايه البلد اللي نفسك تروحيها كنت بقول مصر وانا هنا حاسه إني بحلم أو في الجنه، كلامها خلاني أسرح وأتأكد إن بجد أحنا في نعمه مش حاسين بيها وبجد مصر أم الدنيا".

من هي هلا السعيد؟

هلا السعيد من مواليد 1987م ، ممثلة وإعلامية مصرية بدأت حياتها الإعلامية من خلال قناة روتانا مصرية والتي قدمت فيها العديد من البرامج، ثم دخلت مجال التمثيل في 2014 حيث قدمت دور عطيات في مسلسل سرايا عابدين.

تخرجت من كلية العلوم السياسية، وعقب تخرجها قررت أن تدرُس الإعلام. عملت لأول مرة كمذيعة ببرنامج عز الشباب في قناة روتانا مصرية عام 2011، ثم شاركت في العديد من البرامج الأخرى منها: برنامج أحسن ناس على قناة إم بي سي مصر، برنامج الناس الحلوة على قناة القاهرة والناس وبرنامج شباب البلد على قناة صدى البلد، إلا أن شغفها الأول كان التمثيل، ثم قررت ترك المجال الإعلامي لتتفرغ للمجال الفني كممثلة، وبالفعل اجتازت اختبارات القبول في المعهد العالي للفنون قسم التمثيل والإخراج عام 2015.