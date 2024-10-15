بدء التشغيل التجريبي لـ 12 من قاعات المتحف الكبير .. التذاكر في متناول المصريين

بدأت امس وزارة السياحة والآثار التشغيل التجريبي لقاعات العرض المتحفي بالمتحف الكبير والذي تضم 12قاعة عرض علي مساحة أكثر من 20الف م وتضم أكثر من 57الا ف قطعة ما بين الغرض المتحفي والدراسة ..

وتضمت القاعات ال12في التشغيل التجريبي قطع أثرية تعرض في معظمها لأول مرة وتمثل كل مراحل الحضارة المصرية في سيناريو عرض متحفي مبهر ومتوقع استقبال 4الاف زائر يوميا في مرحلة التشغيل التجريبي وقيمة التذكرة خلال هذه المرحلة أيضا تصل ل200جتيه .

وقال الدكتور عيسي زيدان مدير إدارة نقل وصيانة الآثار بالمتحف الكبير أن المتحف الكبير أصبح جاهز هندسيا وانشاييا ةاثريا بنسبة 100% ومرحلة التشغيل التجريبي مهمة في هذا التوقيت قبل الافتتاح الرسمي الذي هو قرار رئاسي لاختبار وتجريب كفاءة سير العمل بالمتحف ووجود عددكبير من زوار المتحف يؤكد نجاح التجربة أثناء التشغيل التجريبي.

وأشار زيدان أن قيمة التذكرة خلال بدء الافتتاح سأكون في متناول الأسرة المصرية وبسعر معقول جدا وأقل بكثير من اسعار تذاكر التشغيل التجريبي ويصل عدد الزوار خلال مرحلة التشغيل التجريبي ل4 آلاف زائر يوميا بينما كما هو مخطط أن يستقبل 5مليون سائح سنويا اول 3ستوات ثم تصل ل8مليون سائح سنويا بعد ذلك ..وأكد زيدان أن قاعات العرض تشمل 12قاعة تعرض لاول مرة قطع عمرها 700الف سنة وتضم قطع أثرية نادرة بجانب قاعات عرض آثار الملك توت عنخ امون والتي تصل لأكثر من 5الاف قطعة وتضم قاعتي عرض مساحة للقاعة تصل ل7الاف م .

واوضح زيدان أن هناك فئات مستثناه من دفع قيمة التذاكر وهي الاطفال الأقل من 6سنوات وما هم فوق ال60عاما وذوي الاحتياجات الخاصة.والاثريين والمرشدين السياحيين وقال إن المعامل الخاصة بالتصميم يكون الفتح فيها بشكل خاص وبتذاكر خاصة ..وأنه سيتم لأول مرة عرض منتجات مصرية تمثل البيئة المحلية ويتم عرضها في المنطقة التجارية وان تذكرة الدخول تشكل أيضا دخول متحف الطفل ومتحف مراكب الشمس ..واختتم زيدان كلامه موضحا أن مرحلة تجريب تشغيل الدرج العظيم الذي يضم 87قكعة من القطع الصخمة في شكل بانورامي صعودا ونزولا شهد اقبال كبير ةاشادات اكبر بمستوي التنظيم وسيناريو العرض المتحفي ..وايضا الإشادة بسيناريو العرض المتحفي لقاعات العرض علي احدث مستوي للعرض الاثري العالمي

حضر بدء التشغيل التجريبي بالمتحف جميع القنوات الفضائية المحلية والعالمية والصحف ويبدأ اليوم استقبال الجمهور والزيارات الخاصة للزيارة وتشمل قاعات الغرض والدرج العظيم والمنطقة التجارية.