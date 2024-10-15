وصول 27 قارب هجرة لسواحل إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية

وصل أكثر من ألف مهاجر غير نظامي إلى جزيرة لامبيدوزا من خلال 27 عملية وصول مسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

بالأمس، كانت هناك 23 عملية وصول بإجمالي 980 شخصًا. واستؤنفت عمليات الوصول هذا الصباح بينها ثلاث عمليات في الوقت الحالي مع وصول 48 مهاجرًا آخرين.

ولذلك، يوجد أكثر من ألف مهاجر غير نظامي في النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، حيث من المقرر أن يبدأ نقل حوالي 250 شخصًا اليوم.

وأمس، غادرت سفينة ليبرا التابعة للبحرية لامبيدوزا مع المجموعة الأولى من المهاجرين غير النظامين المتجهين إلى المراكز الإيواء في ألبانيا.

والأسبوع الماضي، بدأ تشغيل مراكز إيواء المهاجرين غير النظاميين في شنجين وججيادر وسوف تستوعب المهاجرين المنقولين بناءً على اتفاق بين حكومة ميلوني وحكومة إيدي راما الألبانية.

وفي نوفمبر الماضي، وقعت ميلوني ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، على اتفاقية مدتها خمس سنوات أثارت جدلاً كبيراً كونها تسمح بنقل ثلاثة آلاف شخص إلى ألبانيا كل شهر بعد انقاذهم على يد خفر السواحل الإيطالي من المياه الدولية.

وقد ورد في الاتفاقية بأن التسجيل الأولي للأشخاص الذين يجري إنقاذهم سيتم على متن سفن الإنقاذ قبل نقلهم إلى ألبانيا لحين النظر في طلبات لجوئهم هناك.

ويخضع مركز شينغجين لإجراءات أمنية مشددة، بحيث لا يغادر الأشخاص الذين سيتم استضافتهم داخل المنشأة دون تصريح. علاوة على ذلك، تم أيضًا إنشاء مكاتب للمقابلات التي سيخضع لها المهاجرون لبدء فحص طلبات اللجوء.

وينص البروتوكول على وصول المهاجرين إلى مركز شينغجين للقيام بالإجراءات الأولى، ومن ثم سيتم نقلهم إلى جادير. سوف يستضيف هيكل جاادر، الذي يشبه في نشاطه مركز احتجاز الإعادة إلى الوطن، جميع الأشخاص الذين يعتبرون مناسبين، بعد فحص طلب اللجوء الذي سيتم في مركز شينغجين.