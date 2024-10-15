محافظ المنوفية يلتقي وكيل وزارة الأوقاف الجديد

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، فضيلة الشيخ محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف الجديد ، مقدماً له التهنئة لتوليه مهام منصبه وقيادة العمل الدعوي بالمحافظة متمنيا له التوفيق وحسن الأداء.



وخلال اللقاء أكد محافظ المنوفية على ضرورة التعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيراً إلى أن دور الأوقاف لا يقتصر فحسب على الجانب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة والمفاهيم الصحيحة ومواجهة الأفكار المغلوطة وإنما يمتد أيضاً إلى الدور التنموي ، لاسيما في جوانب بناء الشخصية المصرية المتكاملة ورفع الوعي لدى المواطن بكافة جوانب الحياة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وأهداف ومحاور المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "



ومن جانبه أعرب وكيل وزارة الأوقاف عن شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على حسن استقباله، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتكون المديرية بإمكاناتها الفكرية والدعوية عنصراً أساسياً ضمن خطة المحافظة التنموية بما يعود بالنفع العام على المواطنين.