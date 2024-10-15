جراج يسع ألف سيارة ومول تجاري.. أبرز المعلومات عن محطة بشتيل

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة سكك حديد صعيد مصر “بشتيل”، يوم السبت الماضي، والتي اقيمت على مساحة 57 فدانًا وتعادل 3 أضعاف من محطة مصر في رمسيس.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المعلومات عن محطة صعيد مصر في بشتيل.

أقيمت على مساحة 57 فدانًا وتعادل 3 أضعاف من محطة مصر في رمسيس.

محطة ذكية، تتسع لحوالى 250 ألف راكب يوميًا.

وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مساحة محطة بشتيل 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي على مساحة 31 ألف م2 بإجمالي مساحة بنائية 112 ألف م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164 ألف م2 وعمارات استثمارية على مساحة 44 ألف م2 .

من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً.

محطة سكة حديد صعيد مصر

وروعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) لافتاً إلى أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - أتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) ) لخدمة جمهور الركاب.

ومبنى محطة بشتيل الجديدة ‏الرئيسي مكون من دور بدروم جراج ودور أرضي وعدد ٢ دور متكرر، ويشتمل المبني عَلِي عدد (٤) أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بعدد 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / إسكندرية وخطين للمناورة وخطين ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.



ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة ومخطط جراج، آخر متعدد الطوابق في منطقة المطار لخدمة الركاب كما سيستخدم كموقف للاتوبيسات يسع ١٠٠٠ سيارة .

محطة بشتيل

كما يشمل الدور الأرضي ‏على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدورين الأول والثاني و أماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة ‏بالإضافة إلى 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40مترا ويوجد بداخله 4مسلات.

موعد افتتاح محطة بشتيل

والدور الأول والثاني للمحطة يضمان ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية، كما يشمل المشروع إنشاء عدد (٣) أرصفة بعدد (٤) خطوط سكك لخط المناشي وإنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي‏( أسوان/إسكندرية – المناشي – البضائع ) ‏وحيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه ٢٢ كم بعدد ٨٩ مفتاحا.



وتقدم المحطة خدمات مميزة لركاب الصعيد والمناشي، حيث ستكون محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات و تحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏ وكاميرات مراقبة ‏‏وهي محطة مكيفة الهواء ‏في كل طوابقها وبها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار، لتقدم خدمة متكاملة وذكية ومتميزة للركاب قريبا.