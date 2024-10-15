"ديمشلت" تودع أحد ضحايا أتوبيس الجلالة في جنازة مهيبة

خرج الآلاف من قرية ديمشلت بمركز دكرنس محافظة الدقهلية يودعون منذ قليل طالب كلية الصيدلة بجامعة الجلالة محمد شعيب والذي لقي مصرعه أمس مع 11 من زملائه في حادث انقلاب الأتوبيس المأساوي الذي وقع أمس.

خبر الوفاة

واتشحت القرية بالسواد حزنا على وفاة الطالب وسط انهيار أسرته التي لم تصدق حتى الآن خبر الوفاة، وردد مشيعو الجنازة الهتافات المدوية عقب خروج الجثمان من المسجد بعد الصلاة عليه وتشييعه إلى مثواه الخير في مقابر القرية ، كما خرجت نساء القرية وراء الجثمان ورددن عبارات " مع السلامة يامحمد هتوحشنا ياغالي" وسط بكاء صراخ .

استلام الجثمان

وكان أهالي الفقيد، فقيد الشباب محمد شعيب قد تسلموا جثمانه من السويس وتم نقله إلى قرية ديمشلت.

يذكر أن حادث انقلاب أتوبيس الجلالة قد وقع مساء أمس على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس» وأسفر عن وفاة 12 وإصابة 33 .

تشييع الجنازة

جنازة مهيبة

أعداد غفيرة خلال تشييع الجثمان

خلال نقل الجثمان من السويس إلى ديمشلت

نساء القرية شاركن في وداع الطالب

حادث أليم

وتقدم وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية، إثر الحادث الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا التنسيق التام مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، في إجراءات نقل الطلاب المتوفين، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

دقيقة حداد

وقد أعلنت جامعة المنصورة الأهلية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الوقوف دقيقة حداد على أرواح عدد من طلاب جامعة الجلالة، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم وقع مساء أمس للحافلة التي كانت تقلهم عائدين إلى أماكن سكنهم، بعد انتهاء يومهم الدراسي، وأدى إلى وفاة عدد منهم وإصابة آخرين.

جاء ذلك بمشاركة عمداء الكليات ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب كلية الطب والطلاب بالكليات المختلفة.

ونعى رئيس الجامعة، باسمه وبالإنابة عن مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية المجلس الأكاديمي وجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، الطلاب الذين وافتهم المنية، ببالغ الحزن والأسى.

تضامن جامعة المنصورة

وأعرب عن تضامن جامعة المنصورة الأهلية مع أسرة جامعة الجلالة في هذا المصاب الأليم، مقدما صادق التعازي إلى الدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، وأسر الضحايا وزملائهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، ويلهم أهلهم وذويهم وأساتذتهم وزملاءهم الصبر والسلوان.