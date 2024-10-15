بسنت شوقي تتألق بفستان ناعم

تملك الفنانة بسنت شوقي قوام رشيق جعلها تختار أزيائها وفساتين السهرة بحرية وشجاعة لتبهر جمهورها بجمالها وسحر قوامها وهذا ما جعلها تسحب البساط من تحت أقدام معازيم الفنانة مريم الخشت في حفل زفافها.

وبدت بسنت شوقي بإطلالة أنوثية مفعمة بالجاذبية، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، مكشكش من الأمام، صمم من قماش ناعم مموج وعكس قوامها الرشيق، وتزينت ببعض الإكسسوارات الناعمة مع ساعه اليد.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية ليتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع لون البينك في الشفاه.

بسنت شوقي

بسنت شوقي من مواليد 14 ديسمبر 1983 ممثلة مصرية. درست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية. سافرت في عام 2009 إلى الأرجنتين للمشاركة في برنامج Fear Factor Xtreme. في عام 2012 التحقت بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك، واتجهت بسنت للتمثيل عام 2013 حيث شاركت في بطولة مسلسل «اسم مؤقت».

المشوار الفني

بدأت مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2011 من خلال العرض المسرحي (حكاوي التحرير) مع المخرجة سندس شبايك، والتحقت في نفس العام بورش تدريبية في التمثيل مع أحمد كمال ومروة جبريل، كما التحقت في العام التالي بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك. اتجهت بسنت للتمثيل في السينما والتليفزيون في عام 2013، حيث شاركت خلال هذا العام في بطولة مسلسل (اسم مؤقت)، ونالت في نفس العام أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم (أسرار عائلية) بعد اكتشاف المخرج هاني فوزي لها.

ثم توالت مشاركتها في أشهر الأعمال الفنية مثل «تحت السيطرة، ستيفا، سقوط حر، نيللي وشريهان، أرض جو، الحالة ج، كلبش 2».

حياتها الخاصة

تزوجت يوم 6 مايو 2022 من الممثل المصري محمد فراج، في حفل امتد لمدة يومين بمدينة الغردقة.