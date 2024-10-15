شخص يلفظ أنفاسه إثر سقوطه من علو داخل إحدى الشركات

لقى شخص مصرعه متأثرا بـ إصابته إثر سقوطه من علو داخل إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى العاشر الجامعى، بوصول "عيد ذ ت ع" 58 عاما مقيم العجزة القاهرة جثة هامدة.

تبين من التحريات والفحص حدوث وفاته إثر سقوطه من علو حوالي 12 متر داخل مقر إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بعملية الدفن وتسليم الجثمان لذويه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.