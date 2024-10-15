المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعرض حلولاً لمشكلة تملح الأراضي في مصر

في خطوة تهدف إلى معالجة أحد التحديات الكبرى التي تواجه الزراعة في مصر، شارك مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم آدم أحمد الدخيري، في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه (13-17 أكتوبر). وقد تناولت الفعالية خمسة محاور رئيسية تتعلق بإدارة المياه واستدامتها في مواجهة التغيرات المناخية.

خلال جلسة مخصصة بعنوان "الحفاظ على إنتاجية المناطق المتملحة في مصر"، قدم الدخيري عرضًا شاملاً حول نتائج مشروع مشترك مع المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI). تناول العرض أسباب تملح المياه والتربة، بالإضافة إلى الممارسات الزراعية المتبعة لمواجهة هذه التحديات. كما استعرض خريطة تفصيلية لمستويات تملح التربة في مختلف مناطق مصر، تم إعدادها باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد.

تضمن العرض أيضًا تحليلًا لنظام الحوكمة والترتيبات المؤسسية لإدارة المناطق المتملحة، مع اقتراح خارطة طريق فعالة لتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.

حضر الجلسة ممثلون عن وزارة الزراعة المصرية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة إيكاردا، بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجالي المياه والزراعة.

وقد أشاد الحضور بمنهجية الدراسة ونتائجها، مؤكدين على ضرورة إعداد خطة وطنية للحفاظ على الأراضي المتملحة، وهو ما دعمته المنظمة وأعربت عن استعدادها للمشاركة في هذه المبادرة.