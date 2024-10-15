مصرع شخص إثر انهيار حفرة داخل منزل

لقى شخص مصرعه، إثر انهيار حفرة داخل منزل مكون من 4 أدوار بشارع جانب من سيدي العراقي بقرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب، كان قد حفرها للتنقيب عن الآثار داخل منزله، ما تسبب في حدوث تصدعات بالمنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لانتقال الجثمان.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة قليوب، بانهيار حفرة داخل منزل بشارع جانبي من سيدي العراقي بقرية بلقس دائرة المركز، وأسفرت عن وفاة صاحب المنزل.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث انهيار حفرة بمدخل منزل مكون من 4 أدوار، بشارع جانبي من سيدي العراقي بقرية بلقس دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع صاخب المنزل ويدعي "سامح ص ح"، صاحب المنزل والقائم بأعمال الحفر، وتبين حدوث تصدعات بالمنزل بسبب أعمال الحفر، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لانتشال الجثمان من داخل الحفرة.

وعلي الفور كلف رئيس مجلس مدينة قليوب لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بالانتقال للمنزل ومعاينته وسرعة إصدار تقرير بشأن حالته الفنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.