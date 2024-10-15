النقد لدى سمير مندي.. أولى ندوات مطارحة التجارب النقدية

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في الخامسة مساء الخميس المقبل ١٧ أكتوبر، ندوة بعنوان "التجربة النقدية لدى الدكتور سمير مندي".

يتحدث فى الندوة كل من الشاعر أحمد حسن، د.عادل ضرغام، د.علاء الجابري، د.سمير مندي، د.محمد عبدالباسط عيد. ويدير اللقاء يحيى رياض يوسف، مدير مكتبة القاهرة الكبرى.

وتعد تلك الندوة واحدة من سلسلة ندوات تدور فكرتها حول التجارب النقدية المختلفة.

وفي تصريح له، أكد الشاعر أحمد حسن مطلق الفكرة إن هدف هذه الندوات أو الأمسيات النقدية هو إلقاء الضوء على تجربة جيل الوسط من النقاد الشباب أو الذين تجاوزوا مرحلة الشباب، وفتح ممرات حوارية بين تجاربهم النقدية المتنوعة بحيث لا يبدو كل ناقد وكأنه جزيرة منعزلة تعمل بمعزل عن الآخرين.



ويضيف حسن: هي فكرة طموحة تحتاج إلى حماس ودعم واستمرارية لا سيما في ضوء السياق العام وضغوط العمل التي يكاد يختفي معها التعاون الجماعي النقدي والأدبي المشترك.



وعن حلمه في تلك التجربة، يقول أحمد حسن: أحلم بأن أقدم 10 نقاد من جيلنا أو الجيل السابق في هذا الموسم الثقافي الجديد لأن هناك نقادا مصريين متميزين جديرين بأن يلقى الضوء على تجاربهم وهم في حقيقة الأمر يمثلون امتدادا وإضافة لجيل النقاد الكبار الذين أسهموا بشكل بارز في وضع أسس الحداثة النقدية في المشهد المصري والعربي المعاصر.

ويختتم الشاعر أحمد حسن بقوله: هناك أكثر من مقترح لعناوين تلك الندوات مثل ناقد ومشروع، أو حلقة القاهرة النقدية، كما اقترح الصديق العزيز الدكتور هيثم الحاج علي.