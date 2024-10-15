البحوث الزراعية يشارك في أسبوع القاهرة للمياه

شارك معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئة مع جامعة فاخنن الهولندية ووزارة الموارد المائية والري المصرية في اسبوع القاهرة للمياه ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركزالبحوث الزراعية حيث تم إستعراض انجازات مشروع "تأثير التحول لنظم الري الحديث علي خصائص التربة وانتاجية المحاصيل في منطقة شمال الدلتا".



واستعرض الدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الاراضي والمياه البيئة بأستعراض جهود المعهد في رقمنة الأراضى المصرية ودورها فى اتخاذ القرار في ترشيد الاسمدة وخاصة الاسمدة الازوتيه وذلك للوصول للاتزان العالمي للعناصر الكبري وذلك مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو).



كم تم مشاركة الباحثين وبالتعاون مع معهد أدارة المياه الدولي (إيمي) حيث تم استعراض جهود الدولة في تحقيق الامن الغذائي و مجابهة ظاهرة تملح الاراضي.



وتم مناقشه فرص التعاون في مجال المياه والزراعة وخصوصا في مجال الزراعه الذكيه مناخيا بالتعاون مع لجنه الخبراء رفيعة المستوي في مجال المياه في مصر وهولندا.



كما تم إستعراض الحلول المستندة إلى الطبيعة في تعزيز صموده وتحسين سبل العيش في ظل التغيرات المناخيه وامكانيه تطبيق تلك الحلول في محافظه البحيرة وذلك بالتعاون مع معهد أدارة المياه الدولي.