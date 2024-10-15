لفظ إمام وخطيب مسجد أنفاسه الأخيرة، كما أصيب نجله، إثر حادث تصادم جرار زراعي ودراجة نارية بطريق "بنها - المنصورة" أمام قرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع إمام مسجد وإصابة نجله في حادث تصادم جرار زراعي ودراجة نارية بكفر شكر

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ،إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وجرار زراعي بطريق "بنها - المنصورة"، أمام قرية كفر عامر رضوان ووجود جثة ومصاب في موقع الحادث على الطريق السريع.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة "ع. ص"، 49 سنة، إمام وخطيب مسجد بمديرية أوقاف القليوبية، وإصابة نجله "يوسف ع ص"، 23 سنة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وجرى رفع أثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بسرعة ضبط الجرار الزراعي وصاحبه، والتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم ميني باص مع جرار زراعي بطوخ

كما لقي شخص مصرعه، وإصابة اثنين آخرين، على طريق كوم الأطرون بلتان دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث تصادم ميني باص مع جرار زراعي، حيث أسفر عن مصرع شخص، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ميني باص مع جرار زراعي بطريق كوم الأطرون / بلتان التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، جرى نقل المتوفى والمصابين لمستشفى قها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

مصرع شخص انهارت عليه حفرة داخل منزله أثناء التنقيب عن الآثار بقليوب

وكما لقي شخص مصرعه، إثر انهيار حفرة داخل منزل مكون من 4 أدوار بشارع جانب من سيدي العراقي بقرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب، كان قد حفرها للتنقيب عن الآثار داخل منزله، ما تسبب في حدوث تصدعات بالمنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لانتقال الجثمان.

وتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة قليوب، بانهيار حفرة داخل منزل بشارع جانبي من سيدي العراقي بقرية بلقس دائرة المركز، وأسفرت عن وفاة صاحب المنزل.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث انهيار حفرة بمدخل منزل مكون من 4 أدوار، بشارع جانبي من سيدي العراقي بقرية بلقس دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع صاحب المنزل ويدعى "سامح ص ح"، صاحب المنزل والقائم بأعمال الحفر، وتبين حدوث تصدعات بالمنزل بسبب أعمال الحفر، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لانتشال الجثمان من داخل الحفرة.

وعلى الفور كلف رئيس مجلس مدينة قليوب لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بالانتقال للمنزل ومعاينته وسرعة إصدار تقرير بشأن حالته الفنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص بالقناطر الخيرية

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص باستخدام "فرد روسي"، وذلك خلال مشادة بين المتهمين والمجنى عليه تطورت لمشاجرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، للاستعداد والمرافعة.

تعقد الجلسة؛ برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7187 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1232 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "عيد س ع"، 47 سنة، خفير، وشقيقه "رزق س ع"، 50 سنة، خفير، هارب، ومقيمين عزبة الخيمى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لأنهما فى يوم 19 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتلا عمدًا المجنى عليه أمير إبراهيم إبراهيم، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أشهر سلاح – "فرد روسي" - وأطلق صوب المجنى عليه عيار نارى استقر ببطنه قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتى أودت بحياته حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن (فرد روسي)، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما فى حيازتها أو إحرازها.