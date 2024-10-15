انطلاق حملة "RED WEEK" بجامعة الفيوم

قام الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، بافتتاح فعاليات حملة "RED WEEK" بجامعة الفيوم التي تأتي بالتعاون بين وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، والهلال الأحمر المصري، تحت رعاية الدكتورة، مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، بحضورأسماء عبد القادر منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة و محمود فرج مدير جمعية الهلال الأحمر المصري بالفيوم، وعدد من الشباب المتطوعين وذلك اليوم الثلاثاء

أوضح العيسوي أن حملة RED" WEEK" الهدف منها استثمار طاقات الشباب الجامعي من خلال تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع، وتأتي الحملة بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات على مستوى ٣٥ جامعة مصرية.

وأضاف أن الحملة تستمر لمدة ٣ أيام داخل جامعة الفيوم، وتشمل حملات توعية وتقديم نصائح وإرشادات تسهم في تحسين العادات الغذائية للطلاب، ورفع الوعي بالإسعافات الأولية لتعزيز الصحة العامة بين الطلاب.

ندوة فى الخدمة الاجتماعية

وفى وقت سابق شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية فى جامعة الفيوم ندوة ابدأ مشروعك، التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم.

بحضور الدكتورة نادية عبد العزيز حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعبد الفتاح المليجي مدير الكلية ، وحاضر خلالها مصطفى هلال المدرب المعتمد بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك اليوم الثلاثاء بالكلية.

أشار الدكتور أحمد حسني أن مبادرة ابدأ مشروعك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، ولذلك تعتبر من المبادرات القومية الهامة التي تهدف إلى أن يكون أفراد المجتمع أفرادًا صالحين وقادرين على خدمة أنفسهم ووطنهم، من خلال التوعية بريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر.

وأكد أن جامعة الفيوم بها عدد من المراكز التي تقدم الدورات التدريبية والتأهيلية كما تقوم كلية الخدمة الاجتماعية بإتاحة البرامج وورش العمل من أجل توفير فرص الارتقاء بمهارات وتنمية قدرات للطلاب في كافة المجالات، وخاصة أن بناء الطالب الجامعي هو محور العملية التعليمية ويلزم أن يكون خير سفير لكليته وجامعته على المستويين العلمي والعملي.

كما أضاف الدكتور أحمد حسني أن كلية الخدمة الاجتماعية تحرص على بناء العلاقات ومد جسور التواصل مع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني وبذل المجهودات لتقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية تليق باسم جامعة الفيوم، إلى جانب تأهيل الطلاب داخل مجتمع الجامعة وخارجها بهدف تقديم الخدمات المجتمعية على كافة الأصعدة والمجالات.

وأضافت الدكتورة نادية عبد العزيز أن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على المبادرات الرئاسية وخاصة فيما يتعلق بمبادرة ابدأ مشروعك من أجل تشجيع ريادة الأعمال وتشجيع الشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ، وكذلك العمل على محاربة البطالة وتنمية الإنتاج وتطوير مهارات رواد الأعمال والتدريب على وضع خطة عمل مالية وتسويقية وخدمية متكاملة الأركان لضمان نجاح تنفيذ المشروعات بنسبة كبيرة بما يعمل في النهاية على دفع عجلة الاقتصاد والدخل القومي.

وخلال الندوة قام مصطفى هلال بالتعريف بمبادرة ابدأ مشروعك وأهدافها والبرامج التأهيلية والدورات التدريبية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تهدف إلى التشجيع على صنع فرص العمل والحث على فكرة العمل الحر.

كما تم استعراض الخدمات المالية والغير مالية التي يقدمها الجهاز وما يتعلق بتمويل المشروعات وتقديم أوجه مختلفة من الدعم الفني والمساعدة في تنفيذ أفكار المشروعات علي أرض الواقع من خلال البدء على أسس علمية ومنضبطة.

ووجه مصطفى هلال الطلاب بالتحلي العزيمة والإصرار والاستفادة من خدمات الجهاز بداية من إيجاد أفكار لمشروعات جديدة ووصفها أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، والعمل على تحديد العملاء المستهدفين وسوق العمل واحتياجاته، وكيفية وطرق نسويق المنتجات والمهارات الفنية التي يجب أن يتحلى بها رواد الأعمال، وصولًا إلى وضع خطة عمل متكاملة للمشروع طبقا للبرنامج المعتمد لمنظمة العمل الدولية.