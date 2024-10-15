إصابة عامل برش خرطوش في مشاجرة بطما

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب جلوس الطرف الثاني أمام محل دواجن خاص بالطرف الأول نتج عنه إصابة عامل بمحل الدواجن برش خرطوش بالوجه وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "حلمي . م . ح . م" 25 عامل بمحل دواجن مصاباً برش خرطوش بالوجه وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ونجل عمه "محمد . ح . ح . م" 36 سنة عامل بمحل دواجن يقيمان بذات الناحية .

طرف ثان "أحمد خ ع ع" 17 طالب وصديقه "عبد الرازق م ا ع" 22 عامل يقيمان بدائرة المركز.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب نهر الطرف الأول للطرف الثاني لكثرة جلوسه أمام محل الدواجن خاصته .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر أصيب عامل يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج باشتباه نزيف بالمخ في مشاجرة أبناء العمومة بسبب خلافات المصاهرة وجرى ضبط طرفي المشاجرة وعصا شوم بحوزة الطرف الثاني ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . ا . ت . م" 23 سنة عامل وشقيقه "محمد . ا . ت . م" 26 سنة عامل مصاباً باشتباه نزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

وطرف ثان "وليد . ع . م . م" 24 سنة عامل وشقيقه "علي . ع . م . م" 35 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني "عصا شوم" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الثاني من الطرف الأول بسبب خلافات المصاهرة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .