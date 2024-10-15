محافظ سوهاج يفاجئ مستشفى الهلال للتأمين الصحي

إستمرارا لجولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها سير العمل بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

وتفقد المحافظ خلال جولته بالمستشفى أقسام "الاستقبال، والعمليات، والعناية المركزة، ووحدة القسطرة القلبية، ووحدة الغسيل الكلوي، وقسم الأشعة"، والتقى عدد من المرضى داخل تلك الأقسام، وأطمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة، واستمع إلى شكواهم، ووجه بتوفير أماكن انتظار لائقة للمرضى وأسرهم.

واطمأن المحافظ خلال جولته على مدى توافر المستلزمات الطبية، والعلاجية داخل المستشفى، موجها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمرضى، والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بمشروع تطوير المستشفى للانتهاء منها في أقرب وقت .

وفي سياق آخر شهد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج مدير وحدة التنفيذ المحلية، فعاليات التدريب الذي تم تنظيمه بالتعاون بين برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسوهاج لرفع الوعي للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمحافظات المستهدفة ( سوهاج - قنا - المنيا ـ أسيوط )، والذي أقيم بقاعة مجلس مدينة أخميم، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وقد تم التنسيق لتنفيذ الأنشطة المخططة طبقا للخطة المعتمدة ، وتعظيم الاستفادة لأكبر عدد من المستفيدين، وتقديم عدد من دورات "ابدأ مشروعك SYB" ، والتعريف بمواد ومميزات القانون ١٥٢.

حضر فعاليات التدريب نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، والدكتور عبد الرحيم عثمان نائب مدير فرع الجهاز بسوهاج، وعلى بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وحاضر في التدريب أحمد حبارير مدرب ريادة الأعمال بمكتب سوهاج.