رئيسة وزراء الدنمارك تغادر الأقصر.. والمحافظ يهديها "مركب الشمس"

بعد انتهاء ثاني رحلاتها بالأقصر..

دعا المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر السيدة ميته فريدريكسن رئيسة وزراء دولة الدنمارك لزيارة الأقصر مرة اخري والاستمتاع بمعالمها الأثرية والسياحية، مثمنا اختيارها لعاصمة السياحة العالمية( الأقصر ) لقضاء اجازتها برفقة اسرتها للمرة الثانية علي التوالي خلال عامين حيث سبق وأن زارت الأقصر في يناير ٢٠٢٣.

وكان قد حرص محافظ الأقصر علي وداع رئيسة وزراء الدنمارك قبل مغادرتها للمحافظة حيث التقي بها في مطار الأقصر الدولي وعقد معها حوارا تعرف خلاله علي انطباعاتها عن الأقصر ورحلتها السياحية بها وقدم لها هدية تذكارية عبارة عن نموذج مصغر مقلد ل ( مركب الشمس ) يقال انها قارب كان يستخدمه اله الشمس عند المصريين القدماء .

كانت رئيسة وزراء دولة الدنمارك قد وصلت الي الأقصر خلال الأيام الماضية برفقة اسرتها في رحلة سياحية زارت خلالها مناطق أثرية وسياحية بالبرين الغربي والشرقي، مبدية انبهارها بما شاهدته من معالم أثرية بالاقصر .