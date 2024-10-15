الحزن يخيم على المنوفية بعد وفاة طالبين إثر انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة

خيمت حالة من الحزن على محافظة المنوفية بعد وفاة الطالبين، أحمد محمد الصعيدي والذي يدرس بالفرقة الأولى بكلية الصيدلية من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والطالب عمر أحمد حسن بسه ابن مركز منوف بمحافظة المنوفية، إثر حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة على طريق الجلالة، العين السخنة بمحافظة السويس.

الطالب عمر بسه

ويستعد أهالي الطالببين المتوفيين لاستقبال جثامين أبنائهم من المشرحة ويجري أهل الطلاب أحمد الصعيدي وعمر حسن الأجراءات اللازمة لخروج الجثمامين من مشرحة مستشفى السويس العام ونقلهم إلى محافظة المنوفية، لتشييعهما إلى مثواهم الأخير.

وينتظر أسر الطالبين أحمد الصعيدي وعمر حسن ، وصول الجثاميين من محافظة السويس إلى المنوفية لتشييعهما إلى مثواهم الأخير.

الطالب أحمد الصعيدي

وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء ومواساة لنعي ومواساة أسرة الطالبين عمر أحمد حسن بسه البالغ وأحمد الصعيدي بجامعة الجلالة، والذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة وهما في عمر الزهور.

وعقب تداول منصات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لصورة بطاقة الطالبين عمر حسن ومحمد الصعيد، ويرافقهما الرقم القومي، تأكد أهل الطالبين في المنوفية أن أبنائهم قد لفظوا أنفاسهم الأخيرة، واتجهوا إلى السويس مباشرة لاستلام جثمانها.