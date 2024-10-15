الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في أسبوعين

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15-10-2024، مع متابعة المستثمرين لبيانات أرباح الشركات وترقب أي مؤشرات اقتصادية حول قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بدعم من أسهم شركات الاتصالات والسفر.

ويعتزم البنك المركزي الأوروبي تعديل سياسته النقدية الخميس وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وأشارت بيانات في الآونة الأخيرة إلى أن وضع الاقتصاد في منطقة اليورو أسوأ مما كان عليه عندما عقد صانعو السياسات آخر اجتماع لهم في سبتمبر. وأعلنت شركة إريكسون أن أرباحها الأساسية ومبيعاتها في الربع الثالث فاقت التوقعات مع زيادة الطلب على خدمات الجيل الخامس في أمريكا الشمالية، مما أدى إلى قفزة ثمانية بالمئة لسهم الشركة السويدية.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركات الطاقة 2.5 بالمئة متأثرة بانخفاض أسعار النفط بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقصف منشآت نفط إيرانية، مما هدأ من مخاوف السوق حيال اضطراب الإمدادات.

وانخفض سهم توتال إنرجيز 3.7 بالمئة بعد أن توقعت شركة النفط الفرنسية انخفاض نتائج أعمال التكرير والتوزيع في الربع الثالث بسبب تراجع هوامش التكرير في أوروبا وأماكن أخرى.

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 30555 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 37849 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 13263 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.13% ليصل إلى مستوى 7502 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 10645 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 3172 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 7977 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للأسمنت-قنا، وفتنس برايم للأندية الصحية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وجنوب الودي للأسمنت.