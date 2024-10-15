جلسات موسم الرياض 2024| موعد ومكان حفل رابح صقر

تخصص فعاليات موسم الرياض جلسات غناء خليجية لمحبي ذلك النوع، ويضم عدد مميز من نجوم الغناء.

موعد حفل رابح صقر في جلسات موسم الرياض 2024

يشارك الفنان رابح صقر في جلسات موسم الرياض وذلك في 29 نوفمبر المقبل، على مسرح محمد عبده أرينا بقيادة الموسيقار محمد عبده

فعاليات موسم الرياض

يعتبر موسم الرياض واحدا من أبرز الأحداث التي تجذب الجمهور من داخل وخارج المملكة، حيث يجمع بين الثقافة، الفن، الرياضة، في وقت واحد، حيث تم استضاف العديد من أبطال الملاكمة العالميين بحضور آلاف الجماهير، ويتضمن هذا الموسم 14 منطقة ترفيهية، و 11 بطولة دولية، و 10 مهرجانات ومعارض.

كما أعلن المستشار أن حفل الافتتاح انطلقت أمس يوم 17 من أكتوبر 2024، حيث تم إقامة حفل الافتتاح في “Kingdom Arena” بالعاصمة الرياض حيث ضم الحفل عددًا من الفعاليات الرياضية مثل الملاكمة وكرة القدم، كما سيقام حفل موسيقي، والعديد من الأنشطة.

أهم الفعاليات التي قدمت في حفل الافتتاح

لقد كان حفل انطلاق موسم الرياض 2024 من طراز خاص، حيث ضم العديد من الفعاليات الكبيرة التي جعلت هذا الحدث فريد من نوعه، ومن أبرز هذه الفعاليات:

جمعت هذه مواجهة نزال ملاكمة ضمن عرض “التاج الرابع” بين بطلي الملاكمة العالميين أرتور بيتربييف و دميتري بيفول، وتعتبر من أهم أحداث حفل الافتتاح، التي جذبت أنظار محبي الملاكمة حول العالم، حيث فاز البطل الروسي بيتربييف وحسم المعركة. بينما احتضنت الساحة عروضا موسيقية رائعة بمشاركة نجوم مشهورين مثل باستا رايمز، سيارا، وميسي إليوت، حيث ساهمت تلك الفقرات الموسيقية في إضفاء طابع عالمي على الحفل، حيث تفاعل الجمهور مع أداءات موسيقية المميزة. شهدت حفل الافتتاح عروضا فنية رائعة تضمنت الألعاب النارية، و استعراضات الضوء، وعروض تفاعلية.

وسيشهد “موسم الرياض” لهذا العام إضافات نوعية جديدة تضفي مزيداً من المتعة والإثارة على أحداثه، من خلال زيادة 5 مناطق جديدة في منطقة بوليفارد سيتي و70% من الفعاليات الجديدة ستكون بها.

وستتضمن الفاعليات عروض مسرحية متنوعة تضم 11 مسرحية كوميدية، بالإضافة إلى تجربة تفاعلية جديدة يقدمها النجم الكوميدي الأمريكي مارتين لورنس، بالإضافة إلى بطولة الرياض للسنوكر التي تقام لأول مرة في المملكة.

كما سيتخلل الموسم عرض مميز للديناصورات سيعيش من خلاله الزوار أجواء مثيرة تحاكي أسلوب الحياة الحقبة الجوراسية، فضلًا عن عرض أكبر مجسم للديناصورات وهو ديناصور أولولو.