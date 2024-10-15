إطلالات شرقية مفعمة بوحي احتشام الماضي ورقي المستقبل لمناسباتك في الخريف 2025

بلمسة من الإبداع المفعم بالذوق الشرقي الذي يفضله الكثيرون قدم المصممون العالميون إطلالات لا تُنسى يحاولون إدخالها في كل موسم عبر مجموعاتهم تتناغم مع ذوق صاحبات الشخصيات المتمردة؛ فالزخرفات الشرقية أو القماش أو حتى الفساتين مع الغطاء تكون حاضرة لتستعيد سحر الشرق بأساطيره وأزيائه الأيقونية.

إذا كنتٍ سيدتي من هواة الإطلالات الشرقية؛ عليكٍ أن تتألقي بعض الأزياء التي أعددناها لك من توقيع مصممين عالميين كرَّموا الشرق على طريقتهم، ونفذوا تصاميم مبهرة من فساتين وقفاطين وسراويل حريمية، وقد اخترنا لك الأجمل؛ لتستوحي منها لمناسباتك المهمة لفصل الخريف.

السروال الحريمي المعدني الذهبي من رابان مع غطاء الرأس

ولهواة الإطلالات الشرقية المستوحاة من ألف ليلة وليلة فليس أفضل من سروال حريمي بطابع جمبسوت، صمم من الترتر أو من قماش اللاميه الأسود البراق، وهو مطعم بأكسسوارات معدنية عند حواف الزي وأطرافه. كما تم تنسيقه مع غطاء للرأس يزدان بحبال من الأكسسوارات والقطع الذهبية، التي تكاد تغطي الوجه لإضفاء طابع من الغموض الأنثوي الجذاب.

ويمكن انتعال صندل ذهبي أو باللونين الأسود والذهبي مع حقيبة مصنوعة من القطع المعدنية لتتويج هذا اللوك.

العباية السوداء المطرزة من إميليو بوتشي

كما صممت دار إميليو بوتشي Emilio Pucci هذه العباية المصنوعة من الكريب الراقي لسود والمزخرفة برسوم متموجة ملونة من الأعلى، ويمكن انتعال صندل غلادياتور ذهبي وحمل كلاتش ميتاليكي معها.

كما يمكنك التزين أقراط من الخشب أو قرط واحد Statement ضخم من الخشب بتصميم هندسي فني، يتناغم مع تسريحة شينيون مشدودة إلى الوراء لإبراز هذه القطعة الفنية في الأذن.

القفطان المزين بالورود لدى إلفنتي

إبدعت دار إلفنتي Eleventy القفطان الأسود المزين بورود ملونة، وينسدل بقصة مستقيمة نحو الأسفل، ويمكن انتعال حذاء باليرينا أو بكعب عالٍ حسب الرغبة، مع كلاتش مطرز بالورود كروي الشكل لكسر الروتين والارتقاء بالزي في المناسبات المهمة.

جمبسوت مع الكاب الحريري لدى بختار

تملك صاحبات القوام الطويل مساحة كافية لأرتداء كافة الموديلات التي تبرز جمال قوامهن، ولذا تصميم الجمبسوت مع الكاب الحريري خيارك الأمثل في مناسباتك السارة.

وهذا ما قدمته دار بختار Bakhtart الجمبسوت البرتقالي من الحرير المطرز بخيوط ذهبية، وهو مفتوح من الأمام ويتسم بأكمام قصيرة منفوخة متصلة بالكاب المصنوع من الحرير الأرجواني يتدلى من الوراء لينسدل إلى الأرض.

ويمكنك انتعال صندل بلاتفورم بواجهة مدببة وكعب عالٍ باللون الخردلي أو النيود مع كلاتش باللون الذهبي.

القفطان المزرر مع عصبة الرأس لدى ميزون دو كوتير

يحتل القفطان مكانة خاصة في المجتمعات العربية فهو يمثل ذوق المرأ ة لانه يمنحها الرقي والاحتشام في آن واحد.

وصممت دار ميزون دو كوتير Maison De Couture القفطان الحرير المفتوح والمطرز بتقنية نافرة تجسد الزهور من الخيط الذهبي، وهو مبطن بقماش مخملي زمردي من الداخل، وتم تنسيقه مع عصبة من المخمل الأخضر المطرزة بالزهور الذهبية، وهو مثالي لحضور مناسبات الأعراس المهمة نظراً لتفصيله الدقيق وقصته المتقنة.

القفطان مع الجلابية لدى ميزون دو كوتير

نفذت الدار هذا القفطان المطرز بحرفية راقية من ميزون دو كوتير Maison De Couture، وهو مصنوع من الأورجنزا والحرير بتموجات وردية، وهي مبطنة باللون الأصفر الليموني من الساتان الحريري، وتم تنسيقها مع جلابية من موحدة وعصبة للرأس. كما يمكنك أن تتزيني بقلادة شرقية الطراز من الفضة أو الصلب مع أقراط بطراز Cascade Earrings.

البنطال والقميص مع الكاب القصير

وضمن خط الريزورت 2025 قدمت دار دوبل جاي Double J بعض تصاميم البنطال والقميص الحرير مع كاب غير متجانس الأطراف المطبع، وهو من الكشمير ويمكن انتعال حذاء من الجلد يزدان بفيونكة من الأمام بكعب صغير.

التنورة مع الرداء الكاب والذيل

وارتكز بعض المصممون على تصميم موديلات مفعمة بالاحتشام والرقي في آن واحد لتضيف لمن يرتديها جاذبية من نوع خاص.

وهذا ما شاهدناه في تصميم دوبل جاي Double J اخترنا لك هذه التنورة من الكريب الحريري العاجي المزدان بكاب غير متجانس بطابع شرقي، وهو مرفق بذيل من الوراء لإضفاء طابع استعراضي على الزي الشرقي، ويمكن انتعال حذاء ستيليتو بكعب عالٍ للارتقاء بالزي إلى مصاف آخر.

العباية الحريرية من نعيم خان

تمزج العباية بين قمة الرقي والحشمة، وقد حملت توقيع المصمم نعيم خان، وهي تنتمي إلى مجموعة ريزورت 2025.

وصممت العباءة من الحرير باللون البنفسجي الذي يحاكي بدرجته لون حجر الصفير، وهي مطرزة بأحجار كريستالية سوداء نافرة عند الياقة، منفذة بتقنية ثلاثية الأبعاد، ويمكن انتعال صندل أسود مفتوح وبكعب عالٍ حسب الرغبة وتنسيقه مع كلاتش مطرز بالخرز والأحجار البراقة السوداء أو من الأونيكس اللامع.