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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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رفاعة الطهطاوي.. ذكرى ميلاد "رائد النهضة العلمية في مصر"

رفاعة الطهطاوي
رفاعة الطهطاوي

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «ذكرى ميلاد «رائد النهضة العلمية في مصر».. رفاعة الطهطاوي».

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قادة النهضة العلمية

وأفاد التقرير: «تحل اليوم ذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوي أحد أبرز قادة النهضة العلمية في مصر بعصر محمد علي، والذي لعب دورا كبيرا في ترجمة العلوم والفنون الفكرية خلال بناء الدولة الحديثة».

وأضاف: «ولد الطهطاوي في عام 1801 بمدينة طهطا بسوهاج، ودرس بالأزهر، وشملت دراسته الحديثة والفقه والنحو وغيره، كان الطهطاوي من ضمن أول بعثة علمية أرسالها محمد علي إلى فرنسا».

محمد علي

وتابع التقرير: «وسافر الطهطاوي كإمام للبعثة، لكنه اجتهد وتعلم الفرنسية وقدم مخطوطته الشهيرة «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» التي نالت إعجاب محمد علي، أسس  رفاعة أول مدرسة للترجمة في مصر وهي مدرسة الألسن حيث كانت تُدرس اللغات الأجنبية كالفرنسية والإنجليزية والإيطالية بجانب المواد العلمية والدينية».

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